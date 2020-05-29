Комитет Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики доработал скандальный законопроект о регулировании медиа. Первое чтение в парламенте он может пройти уже в июле

Об этом в пятницу, 29 мая написал глава комитета и нардеп от "Слуги народа" Александр Ткаченко на своей странице в Facebook.

"После дискуссии с экспертами Совета Европы, мы его существенно либерализовали. Хотя некоторые предложения с их стороны могут сделать закон более жестким, в частности для онлайн СМИ. Предложения европейцев учтем, но ориентироваться будем же украинские реалии, с соседом агрессором под боком", - сообщил Ткаченко.

По его словам, комитет также начал обсуждение законопроекта с представителями тех сфер, на которые распространяется его действие.

"Встречаемся с телевизионщиками, работники радио, ОТТ и VOD платформами, печатными и онлайн СМИ. Что изменились сообщу позже. Зарегистрировать закон планируем до середины июня и надеемся, что первое чтение пройдем еще на этой цессии, то есть в июле", - добавил депутат.

Напомним, что "Страна" ранее уже разбирала основные положения предыдущей версии документа. Ожидается, что он значительно усложнит работу журналистов в Украине и позволит власти оказывать давление на СМИ.

Ранее мы писали, что в Совете Европы выступили за разделение законов о печатных медиа и онлайн СМИ.