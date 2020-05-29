Украина продолжит пенсионную реформу 2017 года с повышением пенсионного возраста (до 60 лет с 2021 года) и внедрением системы накопительных пенсий ради получения 5 млрд долларов транша от МВФ.

Об этом говорится в проекте меморандума, который недавно утвердил Кабмин и подробно проанализировала "Страна".

В меморандуме указано, что в Украине "стимулами для более продолжительной работы" должно стать повышение пенсионного возраста. Украинские власти обещают не вводить новые специальные пенсии или льготы, не вносить в законодательство изменений, которые приведут к снижению фактического пенсионного возраста.

Все правки в пенсионное законодательство будут анализировать с точки зрения влияния на бюджет. А так как пенсии - это всегда минус для бюджета, особого улучшения для пенсионеров ждать не приходится.

Правда, обещают стремиться к тому, чтобы в среднесрочной перспективе пенсии приближались к прожиточному минимуму, плюс будет традиционная ежегодная индексация (на самом деле копеечная).

Упоминается о накопительных пенсиях, по разработке системы которых власти собираются сотрудничать с внешними партнерами. Известно, что в настоящее время готовится сразу два законопроекта - о накопительных пенсиях для всех и только по льготным категориям пенсионеров.

Изменения ждут общую систему соцпомощи. При поддержке Мирового банка планируется объединить все соцпарграммы в одной базе, привязав выплаты в некоему "минимальному доходу". Также эта программа будет работать в привязке к рынку труда, то есть, малоимущим станут не только платить пособия, но и предложат зарабатывать самим.

Ранее "Страна" подробно писала о том, что означает "накопительная пенсия" и кто сможет ее получать.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, накопительную пенсионную систему в Украине могут ввести до 2021 года.