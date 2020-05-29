В Австрии сегодня, 29 мая, перешли к четвертому этапу снятия карантинных ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. В стране возобновляют работу гостиницы, объекты туризма и отдыха, бассейны, разрешается проведение массовых мероприятий с участием до 100 человек.

Об этом сообщает ТАСС.

Так, согласно заявлению Минздрава страны, поэтапный отказ от ограничительных мер реализуется каждые две недели, что позволяет анализировать и контролировать эпидемиологическую обстановку в стране. Все предприятия, которые открывается, обязательно должны соблюдать санитарные меры безопасности, но в некоторых случаях при соблюдении дистанции людям разрешается обходиться без защитных масок.

Также сообщается, что австрийцы теперь могут путешествовать по стране. А с середины июня в Австрии планируют открыть границу для туристов из стран с безопасной эпидемиологической обстановкой, сначала из ФРГ, Лихтенштейна и Швейцарии, затем из Венгрии, Словакии и Чехии,

Кроме того, с 1 июля планируется разрешить культурные мероприятия с участием до 250 человек в закрытых помещениях и до 500 человек на открытом воздухе, с 1 августа - до 1000 человек.

Напомним, что Австрия, первой в Евросоюзе, с 14 апреля, стала поэтапно снимать ограничительные меры. С 1 мая в стране открыли магазины и предприятия сферы услуг. С 15 мая возобновили работу рестораны, музеи, выставки, зоопарки, открылись спортплощадки и школы. Австралийцы и туристы обязаны носить защитные маски в транспорте, магазинах и помещениях общественного пользования.