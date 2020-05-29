Венгерский лоукостер Wizz Air объявил об открытии с 1 июля 2020 года рейса по маршруту Зальцбург (Австрия) - Киев - Зальцбург.

Об этом в пятницу, 29 мая, говорится на сайте компании.

Как отмечается, рейсы будут осуществляться по средам и воскресеньям. Цена билеты стартует от 20 евро.

Кроме Киева, из Зальцбурга Wizz Air также начнет летать в Белград, Скопье, Бухарест, Тузлу и Ларнаку.

Ранее Wizz Air отсрочила возобновление выполнения своих украинских рейсов до 15 июня включительно в связи с решением правительства о продолжении действующих ограничений относительно путешествий.

Напомним, 18 мая несколько крупных авиакомпаний, такие как Wizz Air, Lufthansa, Czech Airlines и другие объявили о желании возобновить полеты из Украины уже в июне.

Также мы писали, что Wizz Air уже продает билеты на рейсы в Португалию и Грецию.