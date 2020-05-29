Украинский МИД передал правительству Венгрии проект меморандума, призванный урегулировать долгий конфликт этих государств из-за языкового закона. В предварительной версии документа говорится о признании венгров в Украине и украинцев в Венгрии достоянием обеих стран.

Об этом в пятницу, 29 мая, рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по итогам встречи с министром внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.

"Я позволю себе приоткрыть небольшую дипломатическую тайну: в том документе, который я сегодня передал Петеру для рассмотрения венгерской стороной (проект совместного меморандума - Ред.) и внесения своих предложений есть одно предложение и в этом предложении написано, что украинцы в Венгрии и венгры в Украине являются достоянием обеих стран. Не проблемой, а достоянием. Я горжусь тем, что в Украине есть венгерское национальное меньшинство", - отметил Кулеба.

По его словам, украинский Кабмин не проводит информационную дискредитацию венгров в Украине.

Кроме того Кулеба передал приглашение президента Украины Владимира Зеленского премьер-министру Венгрии Виктору Орбану посетить Украину в удобное для него время. Вместе с этим венгерская сторона получила и проект меморандума.

"Я был рад передать сегодня Петеру (Сийярто - Ред.) проект совместного меморандума, над которым мы будем работать", - сказал Кулеба.

Напомним, 4 декабря глава МИД Венгрии заявил, что страна продолжит блокировать сближение Украины с НАТО. Это будет происходить до тех пор, пока не будет решен вопрос закарпатских венгров и давления на них, связанным с принятием языкового закона Верховной Радой.

Ранее мы писали, что Кулеба, несмотря на карантин, решил поехать в Будапешт, чтобы сегодня провести переговоры о примирении с Венгрией.