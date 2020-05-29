Венгрия блокирует решение о членстве Украины в НАТО не только из-за закона об образовании, но и закона о языке. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции в Будапеште после встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

"Венгрия ждет решения проблем с вопросом образования и законом об использовании государственного языка. Тогда мы не будем уже блокировать то, что блокируем в связи с НАТО", - заявил глава венгерского дипломатического ведомства.

При этом Сийярто заявил, что Венгрия не стремится сохранять блокировку, а намерена договориться.

"Мы хотим закрыть все дискуссии, связанные с законом об образовании и о языке, и желаем достичь такого решения, которое будет приемлемым и для венгров на Закарпатье. Я надеюсь, что мы это забудем, что это уйдет в прошлое", - сказал Сийярто и выразил надежду, что сегодняшняя встреча позволила приблизить компромисс.

Также Сийярто не уточнил, какие конкретно формулировки законов об образовании и языке Украины не устраивают венгерскую сторону.

Напомним, в 2017 году в Украине вступил в силу закон об образовании, устанавливающий украинский язык единственным языком обучения. Официальный Будапешт расценил эти изменения как нарушение гуманитарных прав 150 тыс. венгров, проживающих на территории Украины. Венгрия блокировала встречи на уровне министров Украина - НАТО и обратилась к альянсу с просьбой прекратить помощь Киеву "из-за провала реформ".

Отношения Украины и Венгрии резко обострились после обнародования в прошлом году скандального видео из венгерского консульства в Берегово, где жителям Закарпатья торжественно вручают паспорта соседнего государства. Сама процедура сопровождалась торжествами в честь получения второго гражданства и инструкциями не сообщать о получении документов украинской власти. За раздачу венгерских паспортов Украина выслала консула, Будапешт в ответ выслал первого секретаря консульского отдела диппредставительства.

Также мы сообщали, что 4 декабря глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна продолжает блокировать сближение Украины с НАТО, пока не будет решен вопрос закарпатских венгров.