В Украине после карантина главной целью будет обеспечение роста поступлений от налогов - вплоть до их повышения.

Об этом говорится в тексте меморандума Украины с МВФ, который детально изучила "Страна". Этот документ в Украине официально не публиковался.

Власти рассчитывают на увеличение бюджетных поступлений от таможни и налогов. Если же этого не будет (а пока доходная часть бюджета недовыполняется: минус 12-13% по доходам был в апреле и намечается в мае), будут сокращать "неприоритетные расходы" (какие именно - не уточняется).

"Мы будем постепенно ужесточать налогово-бюджетную политику", - говорится в меморандуме.

Если поступления в бюджет будут расти, то "лишние" деньги пойдут на выплаты госдолга, увеличение инвестиций в инфраструктуру и повышение соцвыплат (в какой пропорции - не указано).

Также власти обещают уже в этом году плотно работать с МВФ по реформированию налоговой системы. "В том числе за счет устранения налоговых пробелов, расширения налоговой базы и сокращения возможностей для уклонения от уплаты налогов".

При этом в тексте меморандума указывается, что до конца действия программы Украина не будет принимать либеральные налоговые законы, вводить налоговые льготы и преференции по пошлинам. То есть, кардинально менять налоговую систему, хотя как раз этого и ожидает бизнес.

Ранее мы сообщали, что Украина и МВФ предварительно договорились о соглашении на $5 млрд по новой программе.

Тем временем рекордно ускорился обвал украинской промышленности. Ситуация в украинской промышленности приближается к катастрофической: в апреле снижение составило почти 17% и преодолеть кризис без адекватной государственной поддержки будет непросто.