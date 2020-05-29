У украинцев на территории оккупированного Донбасса и аннексированного Крыма, которые получили российские паспорта, не будут забирать украинское гражданство.

Об этом заявил замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, нардеп Александр Мережко в интервью LB.ua.

"Украинская конституция запрещает лишать украинского гражданства. Это императивная норма. Следовательно, мы не можем лишить людей, получивших российское гражданство, украинского паспорта. Если мы так сделаем, то нарушим Конституцию", – сказал он.

По словам главы делегации, он не считает необходимым менять Конституцию Украины с точки зрения регулирования вопроса двойного гражданства. Мережко отмечает, что люди, проживающие на временно оккупированных территориях, все еще являются гражданами Украины.

"Не уверен, что сегодня целесообразно менять текст Конституции. Предположим, мы возвращаем Крым и Донбасс. Там по факту оказывается масса людей с российским гражданством. Мы им скажем, что отказываемся от них только потому, что они не сдали украинский паспорт, как этого требует процедура? С точки зрения права и Конституции Украины, они по-прежнему являются гражданами нашей страны", – заявил Мережко.

По его словам, Украины должна принять законопроект, который регулирует двойное гражданство.

Этим законом предлагается расширить круг лиц, которые приобретают гражданство Украины по территориальному происхождению. Для получения гражданства Украины вместо представления обязательства прекратить иностранное гражданство можно будет подавать декларацию об отказе от иностранного гражданства.

В список лиц, которые претендуют на украинское гражданство могут войти и граждане государства-агрессора, признанного Верховной Радой, которые подверглись в этой стране преследованиям по политическим убеждениям.

Напомним, по данным отчета МВД РФ, число украинцев, получивших российское гражданство, выросло за год в три раза.

Как сообщалось, Рада отказалась 19 мая рассматривать закон о двойном гражданстве. Ранее "С"зачем президент предлагает проголосовать за закон о двойном гражданстве, о чем в нем говорится и связан ли он с паспортами РФ в Крыму и на Донбассе читайте в нашем материале.