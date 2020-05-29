30 мая киевские ТРЦ восстанавливают работу после карантина, который длился для них 74 дня. Пока без развлекательных зон, но с чрезвычайными мерами безопасности. В "Dream Town" рассказали, как будут работать и какие новые магазины откроются в первые недели работы.

"Два месяца карантина мы не только дезинфицировали "Дрим", но и подготовили сумасшедшие обновления. Уже в первые дни июня у нас откроется новый огромный Sport Life на 6500 кв. м, магазин товаров для дома "Деко" от сети "Эпицентр" на 3000 кв. м. И суперсенсация: 11 июня у нас откроется новый магазин шведской сети "H & M", который будет крупнейшим в Украине. Так что место найдется всем отделам: "H & M Sport", "H & M Mama", "H & M +", "L.O.G.G." И конечно большом "H & M HOME", - поделился директор Dream Town Роман Емец.

Готовность к открытию проверила представительная комиссия КГГА во главе с заместителем председателя КГГА Валентином Мондриевский и советником мэра Владимиром Бондаренко.

"Проверяли готовность комплекса и какие мы предусмотрели меры безопасности. "Дрим" готов жить по-новому, рисков для гостей нет", - рассказал совладелец "Dream Town" Гарик Корогодский.

Он добавил, что особенно старались рестораны торгового центра. "Рестораны показали, что выполняют санитарные требования даже с избытком. Ну и главное - нас с вами ждет много открытий, осталось подождали лишь несколько дней", - поделился Корогодский.

В ТРЦ рассказали, что к открытию рекордно усилили меры безопасности. На каждом входе разместили санитарные зоны с антисептиками и информационными табличками. Уборка с дезинфицирующими средствами будет проводиться каждые два часа. Охрана ТРЦ будет следить, чтобы все посетители носили маски, а на нескольких постах постоянно дежурить медицинский работник. Напоминать о мерах будут не только таблички, но и экраны в коридорах и объявления по внутреннему радио. Таблички на дверях лифтов указывать, что пользоваться ими одновременно могут не более двух человек. А на эскалаторе разметку "Держи дистанцию" нанесли через каждые две ступени.

"Для удобства посетителей мы придумали и разместили светофоры на дверях каждого магазина, указывать, какое количество людей может безопасно находиться внутри. Красный цвет покажет максимум, желтый - желаемое количество, а зеленый - абсолютно безопасное", - рассказал директор Роман Емец.

В первый день работы ТРЦ, как всегда, откроется в 10:00. Изменений в расписании не планируют. Пока будут работать только торговые площади и рестораны на вынос. Развлекательные, детские зоны и кинотеатр будут закрыты до следующего распоряжения КГГА.