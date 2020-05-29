Львовские власти решили продлить карантин в области до 1 июня из-за отрицательной динамики заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает пресс-служба ЛОГА со ссылкой на руководителя области Максима Козицкого.

"С учетом санитарно-эпидемиологической ситуации... областная комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение о продлении режима карантинных мероприятий. Сейчас для нас первоочередным является сохранение здоровья и жизни людей", - заявил он.

По слова Козицкого, показатели заболеваемости и смертности на этой неделе побили все рекорды на Львовщине. В частности, с начала недели 12 человек умерли, а еще более 300 получили положительный результат на коронавирус.

Следующее заседание комиссии состоится 1 июня. На нем рассмотрят вопрос возможного смягчения карантинных мер.

В то же время в Закарпатской области с 1 июня приняли решения ослабить карантин - в регионе возобновят спортивные мероприятия, а также работу транспорта и отелей.

Об этом заявил глава Закарпатской ОГА Алексей Петров в Facebook.

По его словам, количество новых случаев СОVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения в области составляет 11,48 (при заявленном показателю не более 12 человек на 100 тыс. населения). Поэтому было принято решение ослабить карантинные ограничения.

Так, с 1 июня в области запустят регулярные и нерегулярные рейсы городского, межобластного и международного значения. Также будут разрешены спортивных мероприятий без зрителей (не более 50 человек); проведение религиозных мероприятий, при участии не более одного человека на 10 квадратных метров площади; работа гостиниц (без ресторанов, бассейнов, спа-зон); работа спортивных залов, фитнес-центров (кроме проведения групповых занятий с количеством участников более 10 человек); посещение занятий в группах не более 10 человек в учебных заведениях

Отмечается, что ослабления не применяются на территории карантинных зон, устанавливаемых в области. Сохраняется масочный режим, дезинфекция и необходимость соблюдать социальную дистанцию.

"Также рассматривается возможность при благоприятной ситуации начать работу детсадов с 8 июня", - добавил Петров.

Напомним, ранее сообщалось, что Минздрав разрешил смягчить карантин еще в трех областях. Так, ограничения разрешили ослабить на территории Луганской, Волынской и Закарпатской областей.

Также мы писали, что Минздрав анонсировал с 1 июня третий этап ослабления карантина.