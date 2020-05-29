В МИД Украины считают необходимым отменить ограничение на въезд иностранных граждан, которое было введено в рамках карантинных ограничений из-за пандемии коронавируса.

Об этом во время своей пресс-конференции рассказал глава ведомства Дмитрий Кулеба во время пресс-конференции в Будапеште, передает "Европейская правда" в пятницу, 29 мая.

Так, Кулеба напомнил, что в Украине возобновили работу некоторые пограниченые пункты, а в дальнейшем правительство планирует снять больше ограничений на въезд. В частности, Кабмин хочет разрешить въезд иностранных граждан.

"Украина должна решить вопрос об изменении правил въезда в Украину иностранцев", - заявил министр.

Глава МИД отметил, что граждане других государств не будут попадать в Украину бесконтрольно, однако новые правила, которые вскоре утвердит Кабмин, "позволят восстановить" движение через границу.

По данным журналистов, правительством рассматривается вариант с разрешением въезда для иностранцев при условии соблюдения ими 14-дневного карантина. Стоит отметить, что на данный момент люди, не являющиеся гражданами Украины, могут попасть в страну только при наличии вида на жительство.

Напомним, что недавно в Министерстве иностранных дел Украины показали инфографику касательно планов иностранных государств по возобновлению авиасообщения.

Ранее мы писали, что 15 июня в Украину вернутся международные авиаперевозки, но станет обязательной двухнедельная изоляция после них.