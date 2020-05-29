Сразу два отца фигурируют в декларации о доходах за 2019 год лидера ультраправой организации С14 Евгений Карась, который также является членом Общественного совета при Национальном антикоррупционном бюро Украины. Документ опубликован в Едином реестре деклараций 15 мая 2020 года.

В графе о членах семьи Евгений Карась указал мать - Людмилу Францевну и двоих отцов: Карася Василия Алексеевича и Карася Владимира Васильевича. Хотя логично предположить, что последний, скорее всего, приходится ему братом.

Согласно декларации, с личным имуществом у него не густо. Внесенная в документ квартира в Киеве, площадью 90 кв. метров, принадлежит матери радикала. Автомобиль Opel Astra 2006 года - собственность его отца, а Volkswagen Transporter 2001 года - принадлежит его "второму отцу".

При этом практически никаких официальных источников заработка у Карася, согласно декларации нет.

Единственный полученный доход, который радикал внес в декларацию, это соцвыплата для ветеранов АТО от КГГА в размере 19 500 гривен (получается, что жил Карась на 1625 гривен в месяц).

Также Карась задекларировал 18000 гривен наличных.

Кроме организации С-14, Карась также явлется членом Общественной организации "Образовательная ассамблея", Киевского союза ветеранов войны с Россией и Национального центра правозащиты.

Предыдущая декларация Евгения Карася была опубликована ровно год назад и она практически не отличается от нынешней.

Ранее "Страна" писала о том, что Венедиктова подтвердила, что у ее мужа есть часы за $56 тысяч, которые он не внес в декларацию. Также мы сообщали, что Вакарчук задекларировал три квартиры в Киеве, рояль Bechstein и 2,5 миллионов дивидендов.