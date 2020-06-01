Летом многие страны собираются открывать границы и возобновлять авиарейсы. Об этом уже сообщили популярные среди туристов Грузия, Греция, Кипр и Испания.

Правда, украинцы смогут полететь в страны ЕС только при условии, если Евросоюз не будет продлевать запрет на въезд иностранцам, который истекает как раз 15 июня.

Но даже если полеты будут возобовлены, то нужно будет внимательно изучать условия, на которых другие страны будут пускать к себе иностранцев. Власти некоторых государств уже заявляют, что при въезде будут требовать справку об отсутствии коронавируса, либо попросят пройти тест прямо в аэропорту по прилету.

"Страна" собрала всю информацию, которая известна на данный момент об открытии границ и возобновлении авиарейсов после карантина.

Возобновление авиарейсов в Украине

О возобновлении авиасообщения в Украине с 15 июня ранее заявляли в Кабмине. Об этом 1 июня сообщил и министр инфраструктуры Владислав Криклий. Он уточнил, что планируют возобновить и внутреннее, и международное сообщение.

"Направления самые популярные – Турция, Греция, Кипр, Хорватия, Грузия. На этой неделе более точные направления мы озвучим" - сказал министр.

При этом он отметил, что пока точно не будет возобновляться авиасообщение из Италией и Испанией из-за эпидемиологической ситуации.

"Мы открываем направления на двух условиях. Первое, если страны открываются в отношении к нам. Второе - эпидемиологическая ситуация" - пояснил министр.

По его словам, сейчас прорабатывается решение, чтобы туристы в аэропорту смоли пройти тест на коронавирус, поскольку это удобнее, чем 14-дневный карантин.

"Его можно сдать, а через три-четыре часа уже можно будет выходить в город", - сообщил Владислав Криклий.

После сообщения Кабмина о том, что в Украине международные авиарейсы собираются возобновить с 15 июня, несколько авиакомпаний уже объявили о возобновлении полетов.

Но это может произойти при условии, что в Украине выйдут на необходимый этап карантина, а в указанных странах не изменится эпидемиологическая ситуация и планы правительства.

Германия

Раньше других Германия открыла границы с Люксембургом - 16 мая. С 15 июня станет возможным въезд и выезд во Францию, Швейцарию и Австрию. МВД Германии рекомендовало федеральным землям отменить обязательный двухнедельный карантин для всех, кто въезжает из этих стран.

При этом обязательный карантин рекомендуют сохранить для тех, кто прибывает из-за пределов ЕС.

Австрия

Австрия собирается открыть границы для туристов из стран с безопасной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу с 15 июня. В частности, планируется открытие границы с Германией, Лихтенштейном и Швейцарией. Позже - с Венгрией, Словакией и Чехией. То есть с странами - членами Евросоюза.

С Украиной могут возобновить авиасообщение после 23 июня. Об этом сообщил посол Украины в Австрии Александр Щерба.

"Есть вероятность, что полеты возобновятся после 23 июня. При условии, что обе страны к тому времени" откроются "друг для друга и в плане открытия воздушного пространства, и в плане снятия ограничений для въезда граждан ", - заявил украинский посол.

Польша

С 1 июня в Польше возобновили внутренние авиарейсы по стране. Когда снимут запрет на международное пассажирское авиасообщение, пока неизвестно. Ожидается, что ограничения будут постепенно сниматься с середины июня. На сайте авиаперевозчика LOT с 15 июня открыта продажа билетов в другие страны.

На пунктах пересечения границы при въезде в Польшу сохраняются ограничения для иностранцев.

Франция

С 15 июня Франция планирует открыть границы с другими странами Евросоюза без каких-либо требований относительно карантина. При этом граждане стран-членов ЕС, где правительства требуют карантина для приезжающих из Франции, будут вынуждены находиться на карантине после въезда во Францию.

Швейцария

Швейцария уже открыла границы для своих соседей - Австрии, Франции, Германии. Открытие границы со странами ЕС ожидается с 15 июня. Исключение сделали только для Италии. Жителей этой страны в Швейцарию пока не пустят. Также пока неизвестно, когда в Швейцарию смогут попасть неграждане ЕС.

Хорватия

с 1 июня Хорватия разрешит въезд для жителей 10 стран ЕС - Австрии, Венгрии, Германии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии, Словении, Чехии и Эстонии.

С 15 июня – для граждан из третьих стран. Среди них может оказаться и Украина. Пока беспрепятственно приезжать в Хорватию могут только граждане Чехии и Словении.

Норвегия

С 13 мая Норвегия открыла границу для жителей Исландии, Великобритании, Лихтенштейна, Швейцарии. С 1 июня разрешены рабочие поездки из других государств Северной Европы без обязательного 10-дневного карантина.

К 20 июля правительство должно разработать и объявить правила прибытия для других туристов из Европы.

Турция

Первые международные авиарейсы Турция планирует принимать с 10 июня. Сначала возобновят полеты в Болгарию, Бахрейн, Грецию, Катар.

Для граждан Украины Турция откроет границы с 1 июля. Кроме Украины, на этом этапе, перелеты возобновят для туристов из Китая, Молдовы, Узбекистана, Канады и Швеции.

В последнюю очередь восстановят авиасообщение со США. Это произойдет не раньше 1 сентября.

Турция планирует обязать всех иностранцев и турецких граждан, которые возвращаются из-за границы, сдать анализы на коронавирус в аэропортах страны. Тестировать будут до паспортного контроля. Оно займет несколько минут. Результаты станут известны через пять-шесть часов. В случае выявления Covid-19 путешественника изолируют в отеле.

Испания

В Испании, которая уже открыла курортный сезон для местных жителей, с 1 июля планируют открыть границы для иностранцев. Пока это коснется граждан ЕС. В Украине же сообщают, что в ближайшее время возобновлять авиасообщение с Испанией не будут из-за ситуации с коронавирусом.

Пляжи на берегах Атлантического океана, почти во всей Андалусии, а также на Балеарских и Канарских островах уже открыты для отдыхающих. При этом Минздрав страны рекомендовал расставить пляжные зонтики на расстоянии в четыре метра друг от друга, и уменьшить поток посетителей.

Греция

Греция собирается открыть туристический сезон с 15 июня. Власти сообщили, что рейсы будут осуществляться со странами с низким уровнем инфицированности Covid-19. В списке из 29 стран Украины пока нет. Но к 1 июля список будут расширять.

Пока же в июне в аэропорты Афин и Салоников смогут прибыть туристы из Албании, Австралии, Австрии, Северной Македонии, Болгарии, ФРГ, Дании, Швейцарии, Эстонии, Японии, Израиля, Китая, Хорватии, Латвии, Ливана, Литвы, Мальты, Черногории, Новой Зеландии, Норвегии, Южной Кореи, Венгрии, Румынии, Сербии, Словакии, Словении, Чехии и Финляндии.

Прибывающих выборочно проверят на коронавирус в аэропорту.

Власти страны, стремясь привлечь туристов, уже объявили что снизят потребительские налоги, что приведет к удешевлению билетов на катера, самолеты, автобусы. Также снизят налог на кофе, безалкогольные напитки и билеты в кинотеатры под открытым небом.

Кипр

На Кипре с 1 июня заработают морские порты. Круизным лайнерам разрешили заходить для дозаправки или ремонта, но высаживать пассажиров пока не разрешили. Также с сегодняшнего дня разрешили открывать гостиницы.

С 9 июня возобновят работу аэропорты Ларнаки и Пафоса. Сначала восстановят авиасообщение с Грецией, Мальтой, Болгарией, Норвегией, Австрией, Финляндией, Словений, Венгрией, Израилем, Данией, Германией, Словакией и Литвой.

С 20 июня - с Швейцарией, Польшей, Румынией, Хорватией, Эстонией и Чехией.

При этом с 9 июня въезжающим нужно будет предоставить результаты ПЦР теста на коронавирус, сделанные не позднее, чем за 72 часа до прилета. После 20 июня туристы будут прибывать без необходимости предоставления сертификата о негативном результате теста.

В зависимости от развития эпидемиологической ситуации список стан будут расширять. Об Украине пока не сообщается.

Италия

Италия собирается открыть границы для туристов и аэропорты для международных рейсов с 3 июня. Это касается прибывающих из стран Евросоюза и Шенгенской зоны, включая Швейцарию и Монако. Для граждан этих стран больше не будет обязательного карантина на 14 дней. Украины пока в списке нет. Да и в Киеве заявили. что в ближайшее время полеты в Италию не возобновят.

При этом запрет может быть введен на посещение и прибытие из стран со сложной эпидемиологической ситуацией. В случае ухудшения ситуации с распространением Covid-19, ситуация со въездом может меняться.

Правила могут отличаться в каждом регионе. Например, регион Альто-Адидже на севере страны рассматривает возможность включить добровольный тест на коронавирус в пакет предлагаемых туристических услуг.

Грузия

Черноморские пляжи Грузии откроются с июня. С 1 июля Грузия начнет принимать иностранцев. Возобновятся авиаперелеты, откроются пункты пропуска на сухопутных границах.

Однако власти сообщили, что начало приема международных туристов не означает открытия границ.

"Это не означает, что мы откроем границы и люди будут бесконтрольно въезжать в страну. Нет, мы говорим о чистых коридорах", - сказал премьер-министр Георгий Гахария.

По его словам, речь идет о конкретных группах туристов, которые будут отдыхать только в определенных гостиницах, пользоваться определенным транспортом и услугами. При этом путешественники должны пройти тест на коронавирус не позже, чем за 72 часа до приезда и взять с собой результаты - так называемый Covid-паспорт.

Для туристов откроют курорты, где не обнаружено заболевших. В первую очередь это высокогорные Саирме, Цхалтубо, Гудаури. Также могут открыть и Аджарию.

У отдыхающих каждый день будут измерять температуру. Один гид сможет сопровождать не более 15 гостей. В помещениях придется надевать маски.

Исландия

Исландия собирается возобновить международные перевозки с 15 июня. У туристов будут требовать справку об отсутствии Covid-19 или предложат провести 14 дней в самоизоляции. Прибывшие также должны будут загрузить в смартфон приложение для отслеживания перемещения по стране.

Дания

Дания с 15 июня открывает границы с Норвегией, Германией и Исландией. Швеции в этом списке нет из-за "разной позиции по коронавирусу". Самим датчанам поездки за границу не рекомендованы до 31 августа.