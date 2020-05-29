Днем в пятницу, 29 мая, полиция задержала на въезде в Винницкую область еще пятерых участников перестрелки в Броварах. Общее число задержанных достигло 21 человека.

Об этом в Facebook сообщил замглавы МВД Антон Геращенко.

"На въезде в Винницкую область полицейские задержали еще пятерых участников криминальных разборок в Броварах, передвигавшихся на белом джипе BMW", - написал он.

По данным Геращенко, к 15:00 29 мая правоохранители установили и задержали 21 человека, которые принимали участие в утренних разборках, связанных с разделом рынка маршрутных перевозок.

Напомним, утром 29 мая в жилом районе Броваров под Киевом произошла массовая перестрелка. В ней, по данным Геращенко, принимали участие маршрутчики, которые делили рынок.

"Страна" подробно описывала эту историю и разбиралась, как маршруточники с оружием в руках делили территорию под Киевом.

Также мы писали, что, по данным нардепа Ильи Кивы, перестрелку в Броварах мог подготовить коп Педос, работающий на Порошенко.