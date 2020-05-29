Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, который недавно рассказал, как получил свою должность, подал декларацию доходов за 2019 год. Согласно документу, глава правительства заработал в прошлом году более $125 тысяч.

Об этом гласит информация на сайте Единого государственного реестра деклараций.

В прошлом году глава украинского правительства получил более 3 млн 379 тысяч гривен зарплаты. 2 млн 233 тысяч из них он заработал на Бурштынской ТЭС АО ДТЭК Западэнерго, 925 тыс. гривень - в ООО "ДТЭК Востокэнерго", почти 230 тыс. гривень - в Ивано Франковской ОГА. Отметим, что более трех миллионов заработаны в компании ДТЭК, которой руководит олигарх Ринат Ахметов.

Так, премьер указал в декларации участок земли площадью 2200 кв. м в селе Хоросница во Львовской области, которым он владеет вместе со своей супругой Шмыгаль Екатериной Анатольевной.

Кроме того на жену Шмыгаля зарегистрирован жилой дом площадью 215,9 кв. и земельный участок площадью 151 кв. м во Львове. Также ей принадлежит 25% земельного участка в этом же городе площадью 458 кв. м и нежилое помещение в Каменке-Бугской во Львовской области площадью 417,2 кв. м. Екатерина Шмыгаль владеет автомобилем Land Rover Discovery Sport 2016 года выпуска стоимостью 831 900 гривен.

Супруга получила в прошлом году 25 тысяч гривен социальных выплат. Сам Шмыгаль владеет наличными средствами на сумму $155 тысяч, его жена - $80 тысяч. В банке премьер хранит более 86 000 гривен. При этом на счете его дочери числится 6000 гривен.

Напомним, что вчера декларацию подал и народный депутат, экс-лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук. За прошлый год он получил 2,5 миллионов дивидендов.

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