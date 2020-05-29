Пленум Верховного Суда обратился в Конституционный суд, чтобы признать незаконными некоторые карантинные ограничения, которые ввел Кабмин у Украине, а также пересмотреть уменьшение зарплаты судей.

Об этом сообщает пресс-служба Верховного Суда.

Так, в тексте представления ВС ставит под сомнение конституционность ограничения права на предпринимательскую деятельность, перевозки пассажиров, свободного выезда за границу, права на мирные собрания, права на доступ к медицинской помощи и т.д.

Кроме этого, Верховный Суд обжаловал в Конституционный Суд приостановления действия ст. 25 Бюджетного кодекса до 1 января 2021 года о списании средств из государственного и местного бюджетов по судебным решениям, а также снижение судейского вознаграждения.

"Безусловно, жизнь и здоровье людей - наивысший приоритет. Мы понимаем серьезность коронавирусной инфекции... Мы с вами на протяжении последних месяцев приобщались к помощи врачам, больницам, социально незащищенным слоям населения. Но вопрос верховенства права, защиты нарушенных прав - это те киты, на которых стоит весь цивилизованный мир. Весь мир борется за то, чтобы не только уберечь здоровье людей, но и демократические ценности", - сказала глава ВС Валентина Данишевская.

Она напомнила, что в марте 2020 года КС признал нарушением судебной независимости, в связи с принятием так называемой судебной реформы.

"Сейчас мы ощущаем вторую волну наступления на независимость, ведь опять происходит вмешательство в деятельность судебной системы", - добавила Данишевская.

Также, глава ВС сказала, что основные пострадавшие от введенных ограничений в выплате вознаграждения - именно судьи.

"Ограничения в выплате вознаграждения коснулись только 1% государственных служащих Украины, в то время как судей всех инстанций и специализаций ограничения коснулись на 100%", — отметила глава ВС.

Глава Высшего совета правосудия Андрей Овсиенко и глава Совета судей Богдан Монич напомнили, что судебная власть продолжала работать во время карантина.

"По состоянию на 1 апреля, в судебной системе работал 5001 судья. На 1 мая работает 4951 судья. Нехватка судей особо ощущается в апелляционный судах. В Харьковском, Сумском, Черкасском, Запорожском и Закарпатском судах нехватка по состоянию на 1 мая превысила 50%. Только вчера Высший совет правосудия получил семь заявлений об отставке. И четыре - с Харьковского апелляционного суда. Они были удовлетворены. И теперь в Харьковском апелляционном суде работает 16 судей из 60 по штату", - сказал Монич.

Сообщается, что за обращение Пленума ВС в КСУ проголосовали 156 присутствующих судей, а против - один судья.

Ранее мы сообщали, что после корректировки бюджета украинским судьям урежут почти половину зарплаты. Но, как оказалось, ограничение их зарплат судьям не сильно помогло бюджету. Как писала "Страна", на выплаты безработным в бюджете сейчас не хватает 30 млн в день.