Арсен Аваков. Фото: Facebook

В день массовой перестрелки в Броварах стало известно, что действующий министр внутренних дел Арсен Аваков побил рекорд всех своих предшественников на этом посту за время независимости Украины. 

Об этом в пятницу, 29 мая, сообщают "Украинские новости".

Согласно подсчетам, Аваков находится на посту главы МВД уже 6 лет и 4 мес. На втором месте находится Юрий Кравченко, руководивший министерством 5 лет и 9 мес. Замыкает тройку Юрий Луценко, дважды занимавший должность министра. Суммарно за это время он возглавлял МВД 3 года и 11 мес. Чуть меньше, 3 года, руководящий стаж в должности у первого министра Андрея Василишина: с 24 августа 1991 года по 21 июля 1994 года.
 
Среди всех министров менее одного года на должности задержался только Владимир Радченко: с 28 июля 1994 года по 3 июля 1995 года. Всего за период независимости МВД возглавляли 11 министров и четыре исполняющих обязанности министра.

Список министров внутренних дел независимой Украины в хронологическом порядке:

  1. 24 августа 1991 года - 21 июля 1994 года - Василишин Андрей Владимирович;
  2. 28 июля 1994 года - 3 июля 1995 года - Радченко Владимир Иванович;
  3. 3 июля 1995 года - 26 марта 2001 года - Кравченко Юрий Федорович;
  4. 26 марта 2001 года - 27 августа 2003 года - Смирнов Юрий Александрович;
  5. 27 августа 2003 года - 3 февраля 2005 года - Билоконь Николай Васильевич;
  6. 4 февраля 2005 года - 1 декабря 2006 года - Луценко Юрий Витальевич;
  7. 1 декабря 2006 года - 18 декабря 2007 года  - Цушко Василий Петрович;
  8. 18 декабря 2007 года - 28 января 2010 года - Луценко Юрий Витальевич;
  9. 11 марта 2010 года - 7 ноября 2011 года - Могилев Анатолий Владимирович;
  10. 7 ноября 2011 года - 21 февраля 2014 года - Захарченко Виталий Юрьевич;
  11. 27 февраля 2014 года - по настоящее время - Аваков Арсен Борисович.

Рекордсмены МВД. Фото: ukranews.com

Напомним, сегодня в Броварах, под Киевом, около 7 часов утра произошла массовая перестрелка. Причиной стрельбы стал конфликт предпринимателей, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками. Три человека в результате перестрелки были ранены.  

Как сообщалось, Аваков обвинил в стрельбе в Броварах "прогнивших" киевских чиновников .

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