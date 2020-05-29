В день массовой перестрелки в Броварах стало известно, что действующий министр внутренних дел Арсен Аваков побил рекорд всех своих предшественников на этом посту за время независимости Украины.

Об этом в пятницу, 29 мая, сообщают "Украинские новости".

Согласно подсчетам, Аваков находится на посту главы МВД уже 6 лет и 4 мес. На втором месте находится Юрий Кравченко, руководивший министерством 5 лет и 9 мес. Замыкает тройку Юрий Луценко, дважды занимавший должность министра. Суммарно за это время он возглавлял МВД 3 года и 11 мес. Чуть меньше, 3 года, руководящий стаж в должности у первого министра Андрея Василишина: с 24 августа 1991 года по 21 июля 1994 года.



Среди всех министров менее одного года на должности задержался только Владимир Радченко: с 28 июля 1994 года по 3 июля 1995 года. Всего за период независимости МВД возглавляли 11 министров и четыре исполняющих обязанности министра.

Список министров внутренних дел независимой Украины в хронологическом порядке:

24 августа 1991 года - 21 июля 1994 года - Василишин Андрей Владимирович; 28 июля 1994 года - 3 июля 1995 года - Радченко Владимир Иванович; 3 июля 1995 года - 26 марта 2001 года - Кравченко Юрий Федорович; 26 марта 2001 года - 27 августа 2003 года - Смирнов Юрий Александрович; 27 августа 2003 года - 3 февраля 2005 года - Билоконь Николай Васильевич; 4 февраля 2005 года - 1 декабря 2006 года - Луценко Юрий Витальевич; 1 декабря 2006 года - 18 декабря 2007 года - Цушко Василий Петрович; 18 декабря 2007 года - 28 января 2010 года - Луценко Юрий Витальевич; 11 марта 2010 года - 7 ноября 2011 года - Могилев Анатолий Владимирович; 7 ноября 2011 года - 21 февраля 2014 года - Захарченко Виталий Юрьевич; 27 февраля 2014 года - по настоящее время - Аваков Арсен Борисович.

Напомним, сегодня в Броварах, под Киевом, около 7 часов утра произошла массовая перестрелка. Причиной стрельбы стал конфликт предпринимателей, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками. Три человека в результате перестрелки были ранены.

Как сообщалось, Аваков обвинил в стрельбе в Броварах "прогнивших" киевских чиновников .