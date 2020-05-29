Отстраненный от должности начальник Винницкой полиции Юрий Педос является человеком экс-президента Петра Порошенко. А стрельба в Броварах направлена на дискредитацию главы МВД Арсена Авакова.

Об этом "Стране" рассказал Илья Кива, народный депутат ОПЗЖ.

"Сейчас идет системная игра по дискредитации главы МВД Арсена Авакова. Но Зеленскому нужно понимать, что единственным его форпостом и защитником является Аваков. Это прекрасно понимает глава Офиса президента Андрей Ермак, которому Аваков стоит поперек горла, потому что глава МВД не дает ему полноценно управлять Зеленским. Но также это прекрасно понимает Петр Порошенко, который увидел всю беспомощность президента Зеленского - он не способен противостоять и защищать себя", - рассказал Кива.

По его мнение, Ермак и Порошенко объединились, чтобы сместить Авакова и получить желанный приз - трофей в виде Зеленского.

"Юрий Педос (начальник Винницкой полиции - Ред.) - это человек Порошенко, который по заданию экс-президента подготовил ряд провокаций внутри страны. В Броварах был только первый акт беспредела. Все руководство Винницкой полиции отстранено от работы, но это не нивелирует ответсвенности и полиции в Броварах, потому что подобные проишествия нужно предотвращать", - резюмировал Кива.

Напомним, вооруженный конфликт вспыхнул сегодня утром в Броварах на почве передела рынка маршрутных перевозок.

Также мы сообщали, что мэр Броваров заявил о двоих раненых в утренней перестрелке и обвинил в случившемся областную власть.