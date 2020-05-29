Участники массовой перестрелки, которая произошла утром 29 мая в Броварах под Киевом, использовали пули 12-го калибра. Такие используют во время охоты на медведя или кабана.

Об этом в Facebook сообщил адвокат Сергей Войченко.

"Полиция зарегистрировала самую явную в этой ситуации статью 296 ч. 4 Уголовного кодекса Украины (массовое нарушение общественного порядка с использованием заготовленных средств). За нее участникам перестрелки грозит от 3 до 7 лет лишения свободы", - написал Войченко.

По словам адвоката, в обвинительном акте это событие описывается как случившееся "на почве внезапно возникших неприязненных отношений". Однако Сергей Войченко сообщает, что причина перестрелки уже не имеет особого значения, так как в деле будут учитываться последствия.

"Если пострадавшие жители и раненые участники напишут заявление в полицию, то к нарушителям еще будет применена статья "Покушение на умышленное убийство". На одном из фото видно, что в окно жителю прилетела пуля 12 калибра. С такими ходят на медведя или кабана", - написал адвокат.

Напомним, утром 29 мая в Броварах под Киевом произошла массовая перестрелка. Полиция задержала 10 человек. Замглавы МВД Антон Геращенко сообщил, что это были криминальные разборки между группировками, которые "крышуют" перевозки маршрутными такси.

"Страна" разбиралась в этой истории и подробно рассказывала, как маршруточники с оружием в руках делили территорию под Киевом.

Также мы писали, что по факту перестрелки в Броварах полиция завела три уголовных дела.