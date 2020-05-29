Чернобыльская зона отчуждения, где не так давно бушевали лесные пожары, открывается для туристов с 1 июня. На ее территории будут действовать ограничения, связанные с коронавирусным карантином в Украине.

Об этом в пятницу, 29 мая, написала пресс-служба Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗО) на странице в Facebook.

Сообщается, что на территории Чернобыльской зоны будут действовать следующие карантинные меры:

Температурный скрининг туристов (при посадке в автобус в зону отчуждения и на КПП "Дитятки")

Обязательное наличие средств индивидуальной защиты (маски/респираторы, одноразовые перчатки, средства дезинфекции)

Соблюдение дистанции в 1,5 м между туристами

"К посещению зоны отчуждения не будут допускаться лица, имеющие температуру более 37,2, а также те, кто имеют симптомы респираторных заболеваний. Если во время проведения температурного скрининга на КПП "Дитятки" будет зафиксирована повышенная температура или обнаружено лицо с признаками респираторных заболеваний - вся группа не будет допущена в зону отчуждения", - говорится в сообщении.

Кроме того, представители ГАЗО отметили, что на территории Чернобыльской зоны будет действовать единственный туристический маршрут, рассчитанный на один день: село Залесье - Чернобыль - Припять - "Чернобыль-2" - село Копачи - смотровая площадка ЧАЭС.

"Кроме того, есть ограничения по количеству людей в группе, а именно не более 10 человек", - добавили в пресс-службе.

При этом в сообщении на странице ГАЗО не указана точная дата открытия зоны отчуждения для туристов. Однако в комментариях к посту работник Центра организационно-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения уточнил, что туристов Чернобыль примет уже с 1 июня.

Тем временем для туристов в скором времени откроется ряд стран. Среди них и Кипр, власти которого обещают покрыть все расходы туристов, если они во время отдыха на островах подхватят коронавирусную инфекцию.

Ранее мы писали, что самыми щедрыми туристами, посетившими Украину в 2019 году, оказались турки, американцы и немцы.