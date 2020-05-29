Полиция в Виннице задержала мужчину, который в ночь на 24 мая нанес смертельное ножевое ранение военнослужащего Национальной гвардии.

Об этом сообщает полиция Винницкой области в пятницу, 29 мая.

Как отмечается, правоохранители отрабатывали различные версии мотива убийства, среди которых - профессиональная деятельность потерпевшего, личные отношения и возможный ситуативный конфликт.

Полиция отработала все записи с камер видеонаблюдения в районе совершения убийства и прилегающих районов, провели поквартирный обход жителей домов, а также привлекли кинолога с поисковой собакой, чтобы установить личность злоумышленника.

При этом полицейские сразу же нашли нож - орудие убийства, осматривая место происшествия и прилегающую к нему территорию.

После этого была установлена личность преступника: 35-летнего винничанина, который ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение хулиганства.

Как было установлено, между мужчинами на улице города возник внезапный конфликт и драка, во время которой один из мужчин нанес проникающее ножевое ранение другому и с места происшествия скрылся.

Сейчас подозреваемый задержан в процессуальном порядке и находится в изоляторе временного содержания.

В данный момент решается вопрос об объявлении ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего).

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