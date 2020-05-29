Полиция открыла три уголовных производства из-за массовой перестрелки, которая произошла сегодня утром в жилом районе в Броварах.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

"Следователи начали уголовные производства по ч.4 ст.296 (хулиганство), ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами), ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

По данным полиции, в настоящее время задержаны 11 участников события: двое жителей Броваров и девять жителей Винницкой области.

"С ними проводят следственные действия. Кроме того, по месту жительства фигурантов продолжаются неотложные обыски. Для розыска и задержания других соучастников введена специальная полицейская операция", - добавили в Нацполиции.

Напомним, сегодня пригород Киева Бровары с утра стал похож на зону боевых действий. Вышедшие с карантина маршруточники делили территорию со стрельбой. Полиция проводит массовые задержания.

На территории Киевской области ввели план-перехват из-за перестрелки. Сейчас разыскиваются пять авто, на которых исчезли ее участники.

Очевидец Денис Петреченко, который видел стрельбу с собственного балкона рассказал "Стране" новые подробности случившегося.