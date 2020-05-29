Вооруженный конфликт в Броварах, который произошел утром 29 мая, касается нелегальных перевозок. К перестрелке причастна фирма-перевозчик "А.Т.Н", которая подослала свою "бригаду" из Винницы, ставших ее участниками.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил нардеп от "Слуги народа" Александр Качура.

"Честные предприниматели платят налоги, перевозят льготников, проходят техосмотр транспорта и медосмотр водителей, платят за маршрут, участвуют в тендерах на перевозки. А нелегалы - всего этого не соблюдают. Лишь сдают "дань" в "общак" или дают откаты. Тем самым добивают легальных перевозчиков", - написал Качура.

При этом, по его словам, фирма "А.Т.Н.", которая подослала своих людей для участия в стычке, уже была замечена за подобной манерой ведения бизнеса.

"Участники перестрелки - группировка местных "титушек" и вторая группа завезенных боевиков из Винницы (трое раненых, задержаны 10 человек, изъяты оружие и боеприпасы, автомобили) от фирмы ПП "А.Т.Н.". Если погуглить, то вы найдете, что это не единственный случай такого метода ведения бизнеса", - сообщил нардеп.

Отметим, что фирма А.Т.Н. ранее действительно фигуровала в скандалах вокруг перераспределения маршрутов. Причем ее в СМИ связывают с бывшим замглавы МВД Сергеем Чеботарем, который до сих пор имеет широкие связи в Нацполиции.

"У Чеботарева хорошие связи с руководством Нацполиции в Киевской области. Так что не думаю, что его людям за эту стрельбу в Броварах что-то будет серьезное. А по маршруткам это их тактика - там где им не дают разрешения на маршрут, они сами становятся без разрешения из-за чего и возникают постоянные конфликты", - рассказал источник "Страны" в МВД.

Напомним, утром 29 мая в жилом районе Броваров под Киевом произошла массовая перестрелка. "Страна" подробно описывала эту историю и разбиралась, как маршруточники с оружием в руках делили территорию под Киевом.

Также мы сообщали, что из-за перестрелки в Броварах уволили всю верхушку винницкой полиции.

Кроме того, известно, что на въезде в Винницкую область днем 29 мая задержали пятерых участников перестрелки в Броварах. Общее число задержанных достигло 21 человека.