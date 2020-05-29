В утренней перестрелке в Броварах, в ходе которой маршруточники делили территорию под Киевом, принимало участие более 30 человек. А жители района, в котором случилась стычка, не сразу могли дозвониться в полицию.

Об этом "Стране" рассказал один из очевидцев случившегося Денис Петреченко, который видел перестрелку с собственного балкона.

Денис месяц назад вернулся с Донбасса, он рассказывает, что сегодня утром проснулся от звуков перестрелки.

"Я проснулся от того, что идёт бой. Правой рукой хватаю автомат, а вместо него лежит жена. Я ей сказал лежать, а сам кинулся звонить в полицию, но дозвониться было невозможно", - рассказывает Денис.

Он также добавил, что видел только часть стрелявших, их было где-то 30 человек.

"Это происходит в стране, где идёт война. У нас что, войны нет?", - возмущается мужчина.

Напомним, утром 29 мая в Броварах под Киевом произошли массовые конфликты со стрельбой. Полиция задержала 10 человек. Замглавы МВД Антон Геращенко сообщил, что это были криминальные разборки между группировками, которые "крышуют" перевозки маршрутными такси.

Также мы писали, что мэр Броваров заявил о двоих раненых в утренней перестрелке и обвинил в случившемся областную власть. В полиции изначально сообщили о десятерых задержанных участников стычки, позже их число увеличилось до 20 человек.

Кроме того, в Киевской области ввели план-перехват после стрельбы в Броварах.

"Страна" разбиралась в этой истории и подробно рассказывала, как маршруточники с оружием в руках делили территорию под Киевом.