После расследования того, что произошло сегодня утром в Броварах, возможно, у МВД будут вопросы к местной полиции.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсан Аваков во время своего доклада президенту, передает пресс-служба ОП.

"То, что происходило, даже схватками назвать нельзя. Это напоминало 90-е", – отметил глава государства в начале разговора.

Министр рассказал, что столкновение произошло между броварскими перевозчиками, которые ранее контролировали перевозки между Киевом и Броварами и "внешними" перевозчиками, которые недавно получили большинство маршрутов. Одна из групп людей прибыла с помповым ружьем и дробовиками. Вторая группа была без оружия.

"Одна из групп пришла с помповым ружьем, с резинами и, в том числе, с дробовиками. Вторая была нанята другой группой без оружия. Началось столкновение, условно говоря, местных броварских перевозчиков, которые до этого контролировали перевозки между Броварами и Киевом и внешними перевозчиками, которым отдали теперь значительную часть этих маршрутов", - сказал Аваков.

В схватке участвовали около ста человек. Один автобус с вооруженными людьми приехал из Винницы, другая группа на трех микроавтобусах прибыла из столицы.

"Киевские перевозчики призвали так называемых титушек, пригласив их из столицы и Винницкой области", – отметил Арсен Аваков.

По информации министра, группа из Винницкой области – сотрудники одной из охранных фирм.

"В настоящее время задержаны 20 человек, трое находятся в больнице с ранениями различной степени тяжести", – сообщил министр внутренних дел.

Также он заявил, что для полиции эта ситуация была неожиданностью, поскольку людей привозили на маршрутном транспорте.

"Это была неожиданная ситуация. Обычно собираются люди, их свозят обычным образом, маршрутными развозками, когда начинают люди стекаться – начинают работать маршрутные операторы, автобусы. Поэтому квалифицировали это, что свозят обычных работников, водителей...Мы хотим закончить эту операцию и у меня большие вопросы есть по броварской полиции", - сказал Аваков.

Также, по словам Арсена Авакова, будут сделаны кадровые выводы относительно Винницкой области.

"Почему выпустили такую группу людей, хоть и с охотничьим оружием? Надо было реагировать. До конца дня я смогу предложить, какое административное реагирования надо делать", – сказал министр.

Президент отметил, что должно быть проведено расследование для установления и наказания виновных. Правительство, со своей стороны, должно оказать помощь рядовым гражданам, пострадавшим в результате столкновения.

"Нужно, чтобы мы нашли заказчиков, чтобы они понесли наказание. На уровне правительства мы поняли, как помочь обычным людям, имущество которых пострадало в этой схватке", – резюмировал Владимир Зеленский.

Напомним, сегодня в Броварах, под Киевом, около 7 часов утра произошла массовая перестрелка. Причиной стрельбы стал конфликт предпринимателей, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками. Три человека в результате перестрелки были ранены.

Полиция задержала часть вооруженных участников и открыла уголовное производство по статье "Хулиганство" (ч. 4 ст. 296 УКУ). Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению других участников инцидента. Объявлен план-перехват.

Мэр Броваров заявляет, что конфликт связан с недопониманием между местными властями и КОГА, которое возникло в результате распределения маршрутов транспорта. Также известно, что часть стрелков прибыли из Винницы. Руководство полиции Винницкой области уже уволено.