В Житомирской области были задержаны еще пятеро участников перестрелки, которая сегодня произошла в Броварах. Всего после происшествия полиция задержала 16 человек.

Об этом в пятницу, 29 мая, написал замминистра внутренних дел Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

"Патрульные в Житомирской области задержали ещё пятерых участников криминальных разборок в Броварах. Общее число задержанных достигло уже 16", - заявил чиновник.

В Житомирской области задержали участников перестрелки в Броварах. Фото: Антон Геращенко

По словам Геращенко, полиция продолжает устанавливать всех причастных к "черному переделу рынка транспортных перевозок в Киевской области".

В Житомирской области задержали участников перестрелки в Броварах. Фото: Антон Геращенко

"Не только титушек, но и лиц стоящих за ними", - добавил замминистра.

В Житомирской области задержали участников перестрелки в Броварах. Фото: Антон Геращенко

Стоит отметить, что судя по фотографиям, которые предоставил Геращенко, задержанные передвигались на автомобиле с винницкими номерами. Как нам ранее сообщал источник в правоохранительных кругах, часть стрелков приехали на разборки именно из Винницкой области. В связи с этим в полиции этого региона произошли серьезные перестановки. Так, от занимаемой должности отстранен начальник ГУНП Винницкой области Юрий Педос. Также уволен его заместитель - глава криминальной полиции и руководитель оперативной службы.

Напомним, что сегодня утром в Броварах несколько человек устроили перестрелку в одном из жилых районов города. По информации МВД, это были разборки между маршрутчиками, которые не смогли поделить рынок после выхода из карантина. "Страна" собрала всю информацию об этом инциденте в отдельном материале.

Ранее мы писали, что на территории Киевской области введен план-перехват из-за перестрелки.