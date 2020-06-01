Сегодня в мире отмечают День родителей. Собрали все, что известно про историю праздника, открытки и трогательные поздравления, которыми в этот день можно поделиться с близкими.

История праздника

Всемирный день родителей в этом году отмечают в восьмой раз. Праздник провозгласили осенью 2012 года на 66-й сессии Генассамблеи ООН. Уже через год его стали ежегодно отмечать во всем мире в первый день лета, вместе с Международным днем защиты детей.

В Украине популярностью пользуются также День матери, который отметили 10 мая, и День отца, который ожидается 21 июня.

Поздравления и открытки

Мои дорогие родители, пусть все небесные ангелы оберегают и хранят ваш покой, а в остальном о вас позаботимся мы, ваши любимые дети и внуки!

Мама и папа, желаю вам любви и понимания,

Пусть ваши дети все желания исполняют

Живите в доме, где царят процветание и уют,

Пусть вас родные непременно ждут!

Мама с папой, не грустите о том, что годы быстро проходят! Пусть беззаботной и радостной будет жизнь, а близкие окружают поддержкой, заботятся о вас и дарят каждую минуту жизни любовь, вознаграждая вас за все, что успели вложить в детей!

Бесценные мои, дорогие папа и мама! С праздником вас! Знайте, что всего на свете дороже для меня ваши любовь, поддержка и забота!

Мне папа с мамой всех дороже!

Мои родные - сердцем всё моложе!

Желаю лет до ста прожить,

Чтоб в юбилей бокал шампанского испить!

Пусть в праздник все родители смеются!

Пусть веселиться позволяют и шутить!

Пусть мама с папой в семье каждой улыбнуться,

И тост поднимут, чтоб счастливо век прожить!

Сегодня во всем мире дети говорят слова благодарности родителям. Я хочу сказать, что вы у меня самые лучшие! Желаю вам сохранить любовь друг друга еще долго-долго! Пусть у вас и у меня получиться сделать еще много из того, что мы запланировали!

Пусть все, что загадали, моментально исполнится, за труд и бессонные ночи хочу сказать вам огромное "спа-си-бо".

Хочу пожелать всего доброго и милого в День родителей! Дорогие и любимые, вы - те, о которых можно только мечтать! Люблю вас!

Что самым любимым в родительский день пожелать:

Быть смелыми и никогда не унывать,

Быть добрыми и милосердными к детям своим,

Чтоб счастливо жили и примером стали остальным!