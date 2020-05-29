В Киеве двое парней убили рыбака, чтобы угнать его машину и продать ее, а деньги потрать на оплату своих кредитов. Преступников задержали.

Об этом в Facebook сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

По информации начальника полиции Киева Андрея Крищенко, жертва преступления, 44-летний житель столицы, пропал несколько дней назад. Об этом правоохранителям сообщила его супруга. По ее словам, он на своей машине поехал на рыбалку, домой мужчина не вернулся, а его телефон был отключен.

"Мы отследили, что машина находится на территории Киевской области. Однако, когда показали жене фото их иномарки, она сказала, что за рулем находился не ее муж. Тогда мы установили личность водителя и опросили его. Он сообщил, что "Опель" купил несколько дней назад у товарища за 1 800 долларов", - сообщил Крищенко.

Правоохранители изъяли машину, а потом разыскали ее продавца. В итоге им удалось выйти на след двоих мужчин, причастных к исчезновению владельца авто.

"Нам стало известно, что этот дуэт к преступлению готовился заранее и даже распределил роли. Выбрав безлюдное место, увидели одинокого рыбака, а у него - автомобиль. Сначала они ударили его ножом в спину и шею, затянули в воду и утопили. Потом перенесли тело в его же микроавтобус и вывезли на пустырь, где закопали в яме, которую заранее подготовили. Полученную от продажи валюту обменяли в ломбарде и на эти деньги погасили свои кредиты", - сказал Крищенко.

Оба злоумышленника были задержаны. Ими оказались уроженец Луганской области, 1999 года рождения, и киевлянин, 1996 года рождения. Во время задержания у них изъяли часть денег, лопату и другие вещественные доказательства, которые направили на экспертизу.

"Уголовные производства расследуются по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство из корыстных побуждений, совершенное по предварительному сговору группой лиц) и ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. По согласованию с городской прокуратурой следователи готовят сообщение задержанным о подозрениях, а также материалы в суд - для избрания меры пресечения. Им грозит от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения с конфискацией имущества", - сообщил начальник полиции Киева.

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