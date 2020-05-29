Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто перед встречей с украинским коллегой Дмитрием Кулебой решил обсудить вопросы национальных меньшинств в Украине с главой МИД Болгарии.

Об этом он в пятницу сообщил на своей странице в Facebook.

"Я только что проконсультировался по телефону с министром иностранных дел Болгарии Екатериной Захариевой, поскольку болгары также имеют значительную национальную общину в Украине, на которую так же влияет реорганизация, которую проводит украинская администрация", - отметил Сийярто.

"И болгары, и мы стремимся сохранить районы с болгарским и венгерским большинством даже после реформы", - добавил венгерский министр иностранных дел.

По его словам, эти вопросы планируют обсудить на переговорах с министром иностранных дел Украины.

Напомним, Кулеба несмотря на карантин автомобилем решил поехать в Будапешт, чтобы 29 мая провести переговоры о примирении.

Ранее парламент Болгарии принял заявление с требованием к Украине не "разделять" Болградский район, который является одним из главных центров болгарского меньшинства в Украине.

Как сообщалось, украинские власти собираются провести административную реформу, которая может создать в Болградском районе Одесской области пять объединенных территориальных общин, где этнические болгары больше не будут большинством.

МИД выразил протест из-за заявления парламента Болгарии по поводу Болградского района и назвал неприемлемыми попытки вмешательства во внутренние дела Украины.