Сегодня, 1 июня, отмечается Всемирный день молока. World Milk Day стал отмечаться на уровне ООН с 2001 года. Цель этого праздника - популяризация труда фермеров и самого продукта, который обладает большим количеством полезных свойств.

"Страна" предлагаем вниманию читателей десять причин, почему специалисты советуют пить молоко каждый день. В это же время мы напоминаем, что у некоторых людей есть на него аллергия, поэтому прислушиваться к советом врачей в этом и других случаях следует отталкиваясь от своего организма и здоровья.

1. Молоко полезно для волос, ногтей и кожи

В молоке содержатся кальций, фосфор и других полезных элементов. Поэтому регулярное употребление продукта полезно, в частности, для кожи, ногтей и волос.

2. Молоко помогает нарастить мышечную массу

Спортсмены знают, что молоко полезно для физических упражнений. Точнее, для наращивания мышечной массы. Это происходит благодаря высокому содержанию белка.

3. Молоко - помощник борьбы со стрессом и ПМС

Стакан теплое молоко - отличное завершение дня. Оно помогает снять стресс и усталость. Женщинам продукт помогает смягчить ПМС - предменструальный синдром.

4. Молоко помогает поддерживать вес

Молоко помогает поддерживать вес и даже сбросить его. Ученые доказали, что кальций помогает избавиться от лишних килограммов. Для этого параллельно нужно употреблять белковые продукты.

5. Молоко полезно при простуде

С детства всем известно, что стакан горячего молока с медом - отличное вспомогательное лекарство от простуды. Оно помогает согреться и успокаивает воспаленное горло.

6. Молоко полезно для детей

Молоко очень полезно для детей. Не случайно именно ним кормят малышей с первых минут жизни. Не грудное молоко врачи советуют давать детям только специальных марок.

7. Молоко - это вкусно!

Молоко - это вкусно. С ним можно приготовить большое количество блюд, добавлять в разные напитки. Сейчас в магазинах есть пастеризованное молоко, с низким содержанием жиров, топленое - на любой вкус.

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