В Винницкой области большие кадровые изменения в руководтстве региональной полиции, которые связывают с утренней перестрелкой в Броварах. От занимаемой должности отстранен начальник ГУНП области Юрий Педос. А также уволен его заместитель - глава криминальной полиции и руководитель оперативной службы.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

"Причиной таких управленческих решений стали грубые недостатки и просчеты, допущенные в служебной деятельности и в организации работы оперативных подразделений", - говорится в сообщении.

В правоохранительных кругах такое решение связывают с сегодняшней перестрелкой в Броварах. Как сообщил источник "Страны" в полиции, часть стрелков приехали на разборки именно из Винницкой области.

Как пишет телеграм-канал "Политика Страны", винницких полицейских обвинили в том, что они допустили на своей области формирование вооруженных банд, которые приехали на разборку в Бровары.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киевской области ввели план-перехват после стрельбы в Броварах. Ищут пять авто с участниками бойни.

Также мы сообщали, что мэр Броваров заявил о двоих раненых в утренней перестрелке и обвинил в случившемся областную власть.