На территории Киевской области введен план-перехват из-за перестрелки, которая произошла сегодня утром в жилом районе в Броварах. Сейчас разыскиваются пять авто, на которых исчезли ее участники.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины на странице в Facebook.

"Полиция Киевской власти проводит комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению и задержанию участников происшествия. Сейчас задержаны 11 человек. Два человека пострадали. С огнестрельными ранениями они были доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

Фото: Нацполиция Украины

Напомним, утром 29 мая в Броварах под Киевом произошли массовые конфликты со стрельбой. Полиция задержала 10 человек. Замглавы МВД Антон Геращенко сообщил, что это были криминальные разборки между группировками, которые "крышуют" перевозки маршрутными такси.

Также мы писали, что мэр Броваров заявил о двоих раненых в утренней перестрелке и обвинил в случившемся областную власть. По его мнению, из-за отсутствия диалога между местными органами власти и областной администрацией, ситуация обострялась с каждым днем.

Подробности и фото вооруженных разборок маршрутчиков в Броварах можно посмотреть здесь.