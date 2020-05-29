Минздрав разрешил смягчить карантин еще в трех областях
В Министерстве здравоохранения разрешили трем областям перейти к новому этапу смягчения карантина.
Об этом говорится на сайте Минздрава в пятницу, 29 мая.
Так, ограничения разрешили ослабить на территории Луганской, Волынской и Закарпатской областей.
В данный момент не отвечают всем необходимым критериям для ослабления карантина четыре области: Донецкая, Львовская, Ровенская и Черновицкая.
Невозможность этих регионов перейти на следующий этап снятия карантина объясняется высокой инцидентностью (общее количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения), большой загруженностью кроватных мест в медучреждениях и низким охватом населения ПЦР-тестированием на коронавирус.
Напомним, ранее Ляшко рассказал украинцам, как будут дальше смягчать коронавирусный карантин.
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