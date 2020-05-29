Коммунальное предприятие Харьковского горсовета "Ритуал" планирует купить катафалк по цене свыше 5 миллионов гривен. Это должна быть машина E-класса, обязательно 2020 года выпуска. При этом авто должно быть оснащено электронным климат-контролем и камерой обзора при движения задом на 360 градусов.

Соответствующий тендер КП "Ритуал" объявило в системе закупок ProZorro.

Объявление о старте торгов было опубликовано 28 мая. Участники тендера могут подавать заявки до 30 июня, а аукцион запланирован на 5 августа. Автомобиль победитель торгов должен будет предоставить предприятию уже в сентябре текущего года. Предложенная стоимость - 5 120 000 гривен.

В соответствии с тендерной документацией, КП "Ритуал" хочет приобрести новый катафалк на базе автомобиля E-класса (к примеру, Mercedes E-Class, BMW 5 Series, Audi A6, Volvo V90, Jaguar XF и т.д.) 2020 года выпуска. Авто обязательно должно иметь подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, боковые подушки безопасности, шторки, систему контроля мертвых зон (специальные датчики, которые предупреждать водителя об опасности со стороны так называемых "слепых зон"), камеру обзора при движения задом на 360 градусов, автоматическое затемнение для внешних и внутренних зеркал, безключевой вход и запуск двигателя.

Также автомобиль должен предоставлять возможность подключения мобильного телефона для беспроводного соединения, электронного климат-контроля и иметь сигнализацию.

Гроб в катафалк должен загружаться сзади автомобиля, а отсек для него - освещаться и быть украшенным деревом (или искусственными материалами под дерево), натуральной или искусственной кожей или металлом. Также в катафалке должно быть регулируемое крепление для урны с прахом.

Напомним, "Страна" писала о том, как Госгеокадастр купил на тендере премиальное авто за почти миллион.