За сутки, 29 мая, в рядах армии зафиксировано 23 новых случаев заражения коронавирусом, двое выздоровели. Всего болеет 90 военнослужащих.

Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ на своей странице в Facebook.

"Так, по состоянию на 10.00 29 мая в ВСУ болеет 90 человек острой респираторной болезнью Covid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели 108 человек, летальных случаев - 3. На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 295 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 31 человек", - сообщает пресс-служба ВСУ.

По информации командования Медсил, из 23 заболевших в учреждения здравоохранения помещены восемь человек.

"В военно-медицинские клинические центры Центрального и Северного региона - по одному военнослужащему, в лазарет воинской части в Ровенской области - шесть военнослужащих. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное. У военнослужащих Ровенской области симптомы заболевания отсутствуют", - говорится в сообщении.

Так, под наблюдением медицинской службы дома лечатся 15 человек. В Киевской области - 13 военнослужащих и один работник ВСУ, в Ровенской - один человек). Они получают необходимую помощь, их состояние здоровья удовлетворительное.

Напомним, по данным на 29 мая, количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 22 811 человек. За сутки врачи зарегистрировали 429 новых случаев.

Ранее мы сообщали, что в ВСУ зафиксировали третью смерть от коронавируса. От болезни военнослужащий скончался во Львовской области, а инфекцию Covid-19 у него выявили уже посмертно.