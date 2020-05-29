На границе с Молдовой открыли 6 КПП, на очереди 60 пунктов пропуска с ЕС - Госпогранслужба
Сегодня ночью полноценно заработали шесть пунктов пропуска на границе с Молдовой. Еще в 60 пунктах украинские пограничники ждут зеркальных действий со стороны стран ЕС: Польши, Словакии, Венгрии и Румынии.
Об этом в пятницу, 29 мая, сообщили в Госпогранслужбе.
"С 0:00 часов 29 мая 2020 года распоряжением правительства Украины возобновлена работа 66 пунктов пропуска с украинской стороны на государственной границе с Республикой Молдова и странами ЕС. Государственная пограничная служба Украины проинформировала смежные страны о возобновлении работы пунктов пропуска. Полноценное восстановление пропуска на этих направлениях будет возможным, когда смежные стороны откроют пункты пропуска со своей стороны", - говорится в сообщении.
Кроме того, в ГПСУ пообещали оперативно информировать о фактическом возобновлении международного движения в определенных пунктах пропуска на своих ресурсах, в частности, на интерактивной карте на своем официальном сайте.
Возобновлена работа таких пунктов пропуска:
- "Мамалыга-Кривая" (железнодорожный, расположенный в Новоселицком районе Черновицкой области).
- "Кельменцы-Ларга" (железнодорожный, расположенный в Кельменецком районе Черновицкой области).
- "Кельменцы-Ларга" (автомобильный, расположенный в Кельменецком районе Черновицкой области).
- "Сокиряны-Окница" (автомобильный, расположенный в Сокирянского района Черновицкой области).
- "Маяки-Паланка-Удобне" (автомобильный, расположенный в Белгород-Днестровском районе Одесской области).
- "Серпневе - Басарабьяска" (автомобильный, расположенный в Тарутинском районе Одесской области).
В то же время в пресс-службе отметили, что на сегодня в Украине действуют карантинные ограничения относительно возможности въезда на территорию стран иностранных граждан.
Напомним, 20 мая Кабмин принял решение открыть все международные пункты пропуска, кроме границы с Российской Федерацией и Беларусью из-за сложной эпидемиологической обстановки там.
Ранее мы публиковали полный список КПВВ, который заработают с сегодняшнего дня на границе с ЕС и Молдовой.