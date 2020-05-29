Сегодня ночью полноценно заработали шесть пунктов пропуска на границе с Молдовой. Еще в 60 пунктах украинские пограничники ждут зеркальных действий со стороны стран ЕС: Польши, Словакии, Венгрии и Румынии.

Об этом в пятницу, 29 мая, сообщили в Госпогранслужбе.

"С 0:00 часов 29 мая 2020 года распоряжением правительства Украины возобновлена работа 66 пунктов пропуска с украинской стороны на государственной границе с Республикой Молдова и странами ЕС. Государственная пограничная служба Украины проинформировала смежные страны о возобновлении работы пунктов пропуска. Полноценное восстановление пропуска на этих направлениях будет возможным, когда смежные стороны откроют пункты пропуска со своей стороны", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ГПСУ пообещали оперативно информировать о фактическом возобновлении международного движения в определенных пунктах пропуска на своих ресурсах, в частности, на интерактивной карте на своем официальном сайте.

Возобновлена ​​работа таких пунктов пропуска:

"Мамалыга-Кривая" (железнодорожный, расположенный в Новоселицком районе Черновицкой области).

"Кельменцы-Ларга" (железнодорожный, расположенный в Кельменецком районе Черновицкой области).

"Кельменцы-Ларга" (автомобильный, расположенный в Кельменецком районе Черновицкой области).

"Сокиряны-Окница" (автомобильный, расположенный в Сокирянского района Черновицкой области).

"Маяки-Паланка-Удобне" (автомобильный, расположенный в Белгород-Днестровском районе Одесской области).

"Серпневе - Басарабьяска" (автомобильный, расположенный в Тарутинском районе Одесской области).

В то же время в пресс-службе отметили, что на сегодня в Украине действуют карантинные ограничения относительно возможности въезда на территорию стран иностранных граждан.

Напомним, 20 мая Кабмин принял решение открыть все международные пункты пропуска, кроме границы с Российской Федерацией и Беларусью из-за сложной эпидемиологической обстановки там.

Ранее мы публиковали полный список КПВВ, который заработают с сегодняшнего дня на границе с ЕС и Молдовой.