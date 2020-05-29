В утренней стрельбе в Броварах пострадали люди. Двоих с огнетсрельными ранениями доставили в больницу. По состоянию на 9:00 полиция задержала 11 участников перестрелки. Об этом на своей странице в соцсети написал мэр Броваров Игорь Сапожко.

"По предварительной версии полиции произошел конфликт между перевозчиками. Недавно по решению конкурсной комиссии облгосадминистрации в Бровары на существующий маршрут зашла новая компания. Это касается именно междугородных маршрутов. Сейчас выясняют все обстоятельства дела. По факту стрельбы открыто уголовное производство" - написал градоначальник.

Игорь Сапожко добавил, что все междугородние маршруты утверждает Киевская областная государственная администрация.

"Мы неоднократно обращались к руководителю области и начальника управления инфраструктуры КОДА с официальными письмами и обращениями по утверждению нового экспресс-маршрута с Торгмаш до метро Лесная через Окружную дорогу. Все обращения были проигнорированы.

Вместо этого областная администрация создала и утвердила другой маршрут, который полностью дублирует уже действующий. Поэтому, считаю, что из-за отсутствия диалога между местными органами власти и областной администрацией, ситуация обострялась с каждым днем", - высказал свое мнение мэр.

Фото: facebook.com

Напомним, во время стрельбы пуля пробила окно в квартире жилой многоэтажки.

Также мы сообщали, что территория перестрелки в Броварах все еще усеяна гильзами.