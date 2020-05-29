Украинский посол в Германии Андрей Мельник обвинил экс-канцлера Герхарда Шредера, который ранее назвал его карликом, в унижении украинцев и напомнил ему о преступлениях нацизма.

Об этом пишет "Крым.Реалии".

Как считает дипломат, Шредер пытается отбелить свой "потрепанный в Германии имидж", но его имя навсегда останется в истории "синонимом циничного лоббиста Кремля", потерпевшего провал.

Мельник уверен, что экс-канцлер теряет самоконтроль и переходит на личности, а его риторика в отношении посла является "дерзким унижением Украины и украинцев".

Как он отметил, украинцы не забудут, что в нацистской Германии их клеймили как недочеловеков. Третий рейх убил пять миллионов мирных жителей Украины, еще 2,4 миллиона вывез в рабство, и многие в ФРГ предпочли бы не вспоминать об этих преступлениях, заметил дипломат.

"Именно эти жуткие, невыносимо болезненные ассоциации автоматически возникают в сердцах моих соотечественников, когда мы сталкиваемся с такой зловещей риторикой отдельных немецких деятелей", — резюмировал посол.

Напомним, 27 мая экс-канцлер Германии и действующий глава совета директоров "Роснефти" Герхард Шредер выступил с критикой в адрес посла Украины в ФРГ Андрея Мельника. При этом он обозвал украинского работника дипмиссии "карликом".

Ранее в этом же месяце Мельник поспорил с экс-канцлером Германии, что Россия вернет Крым еще при его жизни.