В пятницу, 29 мая, правительство проводит стратегическую сессию, в ходе которой министры должны будут сформировать единое видение миссии, ключевых целей и "бренда" Кабмина. Кроме того, они будут работать над проектом Программы действий правительства и Паспортов реформ. Вечером с результатами работы министров ознакомится президент Владимир Зеленский.

Об этом свидетельствует программа мероприятия, которая есть в распоряжении "Страны".

Работать над стратегией министры будут при участии модераторов: Даниила Пасько (участник совета директоров таких компаний как BostovanWineries, Новая Почта, Allseeds, Preply и Киевстар), Андрея Длигача (генеральний директор группы компаний AdvanterGroup), Евгения Пестерникова (вице-президент по развитию клиентов Киевской Бизнес-школы, владелец и руководитель консалтинговой компании HRPuzzle). Аналитики для фиксации наработок - Антон Ященко, Кирилл Криволап. Часть экспертов считаются людьми, близкими к Ринату Ахметову.

Мероприятие стартовало в 12:00 с тимбилдинга. После вступительной части министры начнут работать в трех командах. Каждая разработает свою версию миссии, слогана, цели Кабмина. После этого запланирована презентация результатов работы команд и их групповое обсуждение с голосованием.

Предусмотрено, что участники стратегической сессии примут единый черновой вариант миссии, слогана и целей правительства, а домашним заданием для премьер-министра станет формулировка их окончательного варианта.

Далее министры разобьются в пять команд по блокам (экономический, по безопасности, развитие общества и т.д.). Каждая команда на основе существующих материалов, учитывая собственное видение каждого министра, доработает цели Кабмина, Программу действий правительства в текущем состоянии, Паспорта реформ.

После этого запланирована презентация наработок каждой из команд и групповое обсуждение целей Кабинета министров с голосованием. На 17:00 намечен визит президента Владимира Зеленского. Он будет присутствовать на презентации наработок командами и присоединится к обсуждениям целей Кабмина.

В завершении дня каждый из министров озвучит свои мысли о результатах стратегической сессии и финальных наработках. Премьер-министр подведет итоги стратегической сессии, сформулирует следующие шаги и получит домашнее задание - создать Мандатные письма по результатам обсуждений.

Напомним, 19 мая 12 из 23 комитетов Верховной Рады Украины не поддержали внесенную правительством программу.

"Страна" разбиралась, почему Рада не хочет голосовать за программу Кабмина Шмыгаля.