На сайте Кабмина появилась программа по спасению экономики от последствий коронавируса. Вчера правительство ее приняло. Она называется "Экономическое восстановление".

Название чересчур оптимистичное - ведь в самом начале программы дается прогноз, как именно упадут ключевые секторы украинской экономики. Но нет предсказаний, как они поднимутся.

Проанализировали главные тезисы этого документа.

Как упадет экономика Украины в 2020 году

В самом начале правительство признает - экономика в Украине упадет сильнее, чем во всем мире. Если в целом по планете МВФ прогнозирует спад на 3%, то у нас - на 4-8% в сравнении с 2019 годом.

Отметим, что это достаточно большой разброс. 4 и 8 процентов - это довольно разные вещи.

Разнобой с мировой статистикой правительство поясняет тем, что "Украина традиционно более уязвима к экономическим шокам". А именно - закрытием традиционных для Украины сырьевых рынков.

В 2020 году на 10% может рухнуть экспорт и на 14% - импорт. Дефицит бюджета вырастет до 8% (с нынешних 7,5%), а безработица до 9,5%.

Отметим, что последний показатель излишне оптимистичен и основывается исключительно на выводах центров занятости. И не учитывает скрытой безработицы, когда работники компаний массово отправляются в неоплачиваемые отпуска - или просто теряют работу, где трудились нелегально, а поэтому не обращаются к государству за пособием.

Но даже по официальным данным безработных в мае стало на 48% больше, чем в том же месяце минувшего года.

Кабмин также привел данные по отраслям экономики - какие из них пострадали больше всего. Красным помечено не фактическое падение, а "потенциальное уменьшение показателя" относительно ВВП за весь 2020 год.

Самое большое - в промышленности (-48%), торговле (-31%). На 24% упадут все перевозки - пассажирские и грузовые, на 13% - строительство.

Интересно, что не прогнозируется снижения по сельскому хозяйству. Единственное, что вырастет - это сектор здравоохранения - на 22%.

По этой таблице наглядно видно, что никакой "Большой стройки" - программы, анонсированной президентом Зеленским - в реальности не планируется. По прогнозам ее, по крайней мере, не заметно.

Теперь разберемся, как с этими проблемами планирует бороться Кабмин Шмыгаля.

Что будут делать прямо сейчас

Первый пункт краткосрочной программы - это продолжение адаптивного карантина. То есть такого, как сейчас. Когда регионы страны постепенно снимают ограничения по специально разработанным критериям Кабмина.

Правда, уже на первых двух этапах снятия карантина было понятно, что послабления вводятся "по вдохновению" и политической целесообразности. Как, например, с открытием транспорта в Киеве и Днепре, которые МОЗ не хотело выпускать из карантина, но после возмущения мэров - "прикрутило" статистику и сняло запреты.

Второй пункт - защита украинских производителей от импортных альтернатив. Интересно, что подготовить этот пункт помогли главным образом металлурги - компании "Интерпайп" и "Энергомашспецсталь".

Правда, занимает этот пункт всего одну страницу и никаких конкретных методов не описывается. Все максимально обтекаемо: подготовить законы, вести работу в рамках ВТО и предлагать другим странам снизить торговые барьеры в отношении нашей продукции. Каких-то детальных протекционистских мер не перечисляется. Скорее всего их и не будет. Что видно из дальнейших шагов.

Долгие планы. Промышленность

Далее следует раздел с долгосрочной стратегией. Здесь меры несколько более конкретные. Они касаются в основном промышленности - горно-металлургического комплекса, машиностроения, химпрома, деревообработки.

Во-первых, предусматривается снижение налогового и административного давления, цен на сырье, транспортировку и энергетику. Сюда входит:

мораторий на повышение налоговых ставок

возобновление автоматического возмещения НДС

содействие продажи металлолома с госпредприятий

пересмотр стоимости нестандартного подключения (к электрическим сетям)

уменьшение ограничений на импорт сырья

госгарантии поддержки промышленности

"оптимизация" экологического налога. Интересно, что этот пункт озаглавлен как "содействие экомодернизации". То есть налог на экологию по идее будут снижать.

Далее идут госзакупки - в условиях падения внешних рынков - и создание "индустриальных парков".

Интересный пункт - "недопущения установки завышенных национальных целей по сокращению выбросов СО2". То есть будут серьезно снижать экологические барьеры у предприятий.

Интересно, что на фоне всех этих поблажек производителям не диктуются никакие меры социального характера. Такие односторонние авансы крупным промышленникам объясняются тем, что в этой отрасли у нас катастрофическое падение.

Отмечается, что промышленность - это 58% украинского экспорта. При этом только 15% своей продукции та же металлургия продает на внутреннем рынке - и похожие пропорции у других отраслей.

Утверждается, что новый кризис может нанести "сокрушительный удар" по украинскому прозводству, поскольку "промышленность была в тяжелом состоянии еще до начала пандемии".

Приводится график, что металлургия, к примеру, за 2019-й и 2020-й неполный годы уже обвалилась на 30%. Такой себе каминг-аут команды Зеленского.

Не лучше обстоят дела и в химпроме, который резко рухнул в Украине еще после Майдана. Причина - подорожавший после разлада отношений с Россией газ. Отрасль из-за этого упала на 57%.

Кабмин публикует график, который сам по себе - интересная иллюстрация к победным заявлениям тогда еще президента Порошенко, что Украина "соскочила с российской газовой иглы".

Этот "соскок" более, чем вдвое обвалил одну из важнейших экспортных отраслей страны (химическая промышленность на графике помечена зеленым).

Еще одним следствием борьбы с Россией стал обвал в машиностроении - примерно в те же годы. Кабмин это объясняет так:

"В 2012-2015 годах произошло сокращение объемов реализации втрое в связи с сокращением внутреннего спроса, остановкой предприятий на востоке Украины и потерей рынков сбыта (в том числе РФ, которая обеспечивала около 40% экспорта в начале конфликта)".

В итоге "продуктивность украинской промышленности значительно ниже, чем в соседних странах", фиксируют в правительстве и приводят красноречивый график. По нему, украинская промышленность самая неэффективная из добавленных в сравнение стран, включая Россию.

"Быстрый рост экономики соседних стран был обеспечен значительно более высоким уровнем производительности: добавленная стоимость промышленности на 1 работника в Украине ниже в 4.5-7 раз чем в соседних странах", - признают в правительстве.

В общем, достаточно точно описывается крах украинского производства. Правда, очевидно, что этот упадок обусловлен "холодной войной" с Россией - это прямо говорится и в программе Кабмина. Однако никаких предложений восстановить мир с Москвой не делается. Более того - на уровне всей власти сохраняется конфронтационная риторика.

При этом непонятно, как все же будут выводить промышленность из комы. Очевидно, что фискальные меры помогут производству просто не умереть. Но о серьезных капиталовложениях речи без новых рынков сбыта и приемлемых цен на газ быть не может.

Где их взять - на этот вопрос программа Шмыгаля никак не отвечает.

Энергетика

Проблемы в энергетике являются следствием падения цен и ручного регулирования этого рынка, вследствие чего упали цены, сокрушаются в Кабмине, видимо, упоминая замнюю "скидку Зеленского-Гончарука".

Поэтому вкратце стратегия выхода из этого кризиса - повышение цен.

Слово "повышение" в тексте программы не встречается. Но в общем-то ясно о чем идет речь, когда говорится о "стабилизации оптовых цен" и "постепенном пересмотре тарифов для домохозяйств".

Эта часть программы почти дословно списана с текста меморандума Украины и МВФ. Там говорится о том же - тарифы для населения должны расти, в них нужно включать все затраты.

Один из ключевых пунктов программы Шмыгаля - ликвидация задолженности. В меморандуме с МВФ этот пункт прописан подробнее - за счет более высоких штрафов и упрощения процедуры взыскания долгов. То есть должникам по коммуналке следует приготовиться.

Сфера услуг

Эта отрасль пострадала от коронавируса куда сильнее остальных. Если внешние рынки для тех же металлургов не закрывались, что внутренний рынок "закрывали" директивно. Обязав почти весь малый и средний бизнес уйти на карантин.

В итоге, как признает сам Кабмин, потенциальное падение прибавочной стоимости у торговли - более 30%, а у ресторанов-кафе-отелей - более 80%.

Как же власть планирует решать этот вопрос?

Существенно облегчить доступ к финансированию Кабмин обещает почему-то только сектору культуры. В основном это гранты на Госкино и "украиноязычное информационное пространство".

Для остального малого бизнеса не предлагается ничего существенного, кроме уже провалившейся программы кредитов под 5-7-9%.

Также планируется снижать налоговую нагрузку. Например, освобождением от уплаты налога на прибыль, отменой ЕСВ для культурной и туристической сфер, снижение НДС для культуры и образования. То есть для очень узкого круга бизнесменов.

При этом, вряд ли это будет до конца выполнено. В меморандуме с МВФ, который подписала Украина, речь идет об увеличении налоговой нагрузки на бизнес - без чего покрыть дефицит бюджета будет невозможно.

Безработица и занятость

В целом документ изобилует множеством обещаний общего порядка. Пока наиболее развернуто прописаны меры по спасению промышленности и энергетики. Также говорится, что это приоритетные направления для привлечения инвестиций.

Однако судя по секторам, в которых власть планирует создавать дополнительные рабочие места, никто реально производством заниматься не будет.

Вот достаточно красноречивая инфографика. По ней, занятость будет расти на почте, в лесных хозяйства, социальной работе и городском благоустройстве. Также обещают развить общественные работы.

Из более-менее серьезных сфер - сельское хозяйство и строительство дорог. Но в целом налицо дальнейшая деиндустриализация Украины. А предложенные Кабмином работы имеют мизерную оплату труда.

Полный текст программы Кабмина можно прочитать ниже.