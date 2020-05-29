По данным на 29 мая, за сутки в Киеве коронавирусом заразились 17 медиков. Всего за время пандемии – 420 медиков, это 14% от всех заболевших в городе (или каждый седьмой - Ред.). Больше всего зараженных в городской больнице №3 – 89 человек.

Об этом в пятницу, 29 мая, заявил мэр столицы Виталий Кличко во время брифинга, опубликованного в YouTube.

"Отмечу, что за время пандемии больше всего случаев заболевания коронавирус среди медиков зафиксировали: в городской больнице №3 - 89 человек, в больнице №8 - 44 медика, в Центре экстренной медицины - 26 работников скорой помощи. И в Александровской больнице - 23 медика. Это, подчеркну, выявленные случаи за весь период пандемии. То есть с марта месяца. И часть медицинских работников уже выздоровели. Количество инфицированных медиков мы публикуем каждый день", - заявил Кличко.

Он добавил, что случаи заражения медиков в больнице скорой помощи обнаруживались в последние две недели и попадали в общую статистику. По его мнению, в экстренных случаях, врачи могут не знать, что находятся с больным коронавирусом.

"На сегодняшний день в этом медучреждении целом выявлен 21 медработник, инфицированный коронавирусом. Но обнаружили их не за один день. А в течение последних двух недель. И эти случаи попадали в общую статистику, которую мы публикуем ежедневно", - сказал мэр Киева.

"Когда нет времени на тестирование, потому что жизнь человека висит на волоске", - добавил он.

Кличко о заболевших медиках с 3:30

Напомним, по данным на 29 мая, количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 22 811 человек. За сутки врачи зарегистрировали 429 новых случаев. В Киеве за сутки количество новых пациентов с Covid-19 увеличилось до 56 человек, выздоровел - 91, умер - 1. Всего в столице 2849 заболевших.