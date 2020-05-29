В "Укртелеком" случился масштабный сбой. Перебои с интернетом наблюдается по всей Украине
В компании "Укртелеком" предупредили о сбое в работе своей сети на территории всех регионов Украины.
Об этом в пятницу, 29 мая, сообщила пресс-служба провайдера.
"В связи с техническим сбоем оборудования в сети у некоторых абонентов по всем регионам Украины фиксируются проблемы с авторизацией. Специалисты компании занимались устранением последствий сбоя ночью и уже восстановили сервис для части абонентов", - сообщает "Укртелеком".
"К сожалению, проблема носит индивидуальный характер для каждой области, что затрудняет ее оперативное решение", - добавили в компании.
Как отмечается, сбой не сказался на услугах голосовой связи.
Напомним, что сегодня в сети Vodafone произошел масштабный сбой. Абоненты по всей Украине не могут совершать звонки.
Также недавно произошел масштабные неполадки случились и в компании "Киевстар". Тогда у пользователей по всей Украине пропал интернет.