По состоянию на утро пятницы, 29 мая, количество заболевших коронавирусом в Киеве возросло до 2 849 человек, 56 новых пациентов с Covid-19 обнаружили в течение минувших суток, 17 из них - медики.

Об этом в пятницу, 29 мая, заявил мэр столицы Виталий Кличко во время брифинга, опубликованного в YouTube.

Среди пациентов, у которых обнаружили коронавирус, 18 женщин возрастом от 22 до 73 лет и три девочки, 4, 8, и 9 лет. А также 29 мужчин от 26 до 70 лет и пятеро мальчиков от 2 до 17 лет. В больницы отправили 11 пациентов, остальные лечатся на самоизоляции под контролем медиков.

За минувшие сутки в столице выздоровели 91 человек - "хорошая новость", - добавил радостно Кличко. Всего коронавирус побороли 597 жителей Киева, 65 умерли (+1 за сутки)

За сутки больше всего зараженных коронавирусом в Днепровском районе - 12, Деснянском - 9, Голосеевском - 6 и Дарницком - 6.

Напомним, по данным на 29 мая, количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 22 811 человек. За сутки врачи зарегистрировали 429 новых случаев.

Также мы писали, что Украина будет бороться со второй волной коронавируса по-новому. Министерство здравоохранения планирует, что стратегия борьбы с Covid-19 будет другой, а властям не придется объявлять в стране тотальный карантин.