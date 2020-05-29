В США развязалась "война" между Дональдом Трампом и сервисом коротких сообщений Твиттером. А в перспективе - и остальными соцсетями.

Все началось с того, что соцсеть отметила несколько твитов президента США как недостоверные и поставила ссылку на альтернативные источники информации.

Трамп, для которого Твиттер - главная коммуникационная площадка и во многом "сделала" ему выборы-2016, возмутился. В отместку он задействовал, как принято говорить, административный ресурс. Выпустил указ, которым поручил ограничить деятельность соцсетей. А именно - заставить их отвечать перед законом за любой появляющийся там контент.

Твиттер в ответ выпустил официальное возмущенное заявление. И продолжил показательно "бороться" с Трампом с помощью уже своего ресурса - теперь твиты американского президента скрывают.

Если указ Трампа заработает, это будет означать начало конца многих интернет-площадок. По крайней мере - в нынешнем их виде. И серьезно ограничит возможности соцсетей управлять общественным мнением (по крайней мере в США). Что накануне выборов президента в этой стране, видимо, кажется Трампу, важной задачей.

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Чем Твиттеру не понравились сообщения Трампа

Начался конфликт 26 мая. Дональд Трамп, который постит десятки, а то и сотни твитов в день, на этот раз высказал мнение о голосовании на выборах в США по почте. Он отметил, что онлайн-формат приведет к масштабной фальсификации и подделке бюллетеней.

Администрация Твиттера поставила под постом голубой восклицательный знак. Он означает, что по мнению соцсети, в тексте содержатся необоснованные заявления и недостоверные данные.

Дональду Трампу действия Твиттера не понравились. И в данном случае позиция президента США вполне объяснима.

При регистрации официальной страницы в соцсети любой политик подтверждает, что вся информация на ней – это его личная позиция. Поэтому ему не нужно в каждом твите (особенно учитывая ограничения по количеству знаков) добавлять фразу "я считаю, что" или "по моему мнению".

Более того, в этом конкретном случае ни подтвердить, ни опровергнуть утверждение Трампа пока невозможно. Проверка его мнения о возможной фальсификации при голосовании на выборах онлайн может быть проведена только практикой.

Тем не менее, Твиттер присвоил себе право дать экспертную оценку, которая нивелирует мнение политика и, по сути, дискредитирует его. Что, в отличие от всех недоказанных обвинений с "русскими хакерами" 2016 года, и есть реальное вмешательство в президентские выборы (такую точку зрения уже продвигают у Трампа).

Ответный указ Трампа

Дональд Трамп отреагировал на "финт" Твиттера оперативно. Он выпустил указ, который призван снять с социальных сетей защиту от претензий по редактированию контента.

Выступая перед журналистами в Белом доме, президент США заявил, что подписанный им документ призван лишить социальные сети правовой защиты, которой они пользуются благодаря Закону о порядочности в СМИ. Сейчас этот закон освобождает соцсети, за редкими исключениями, от какой-либо юридической ответственности за материалы, публикуемые пользователями.

Генпрокурор Уильям Барр, присутствовавший на брифинге, сказал, что сейчас администрация готовит законопроект в дополнение к сегодняшнему указу Трампа. Белый дом собирается удалить или подвернуть изменениям секцию 230 в действующем Законе о порядочности в СМИ.

Параллельно указу Трамп пригрозил вообще закрыть Твиттер на территории США, поскольку соцсеть "заглушает голоса консерваторов".

Твиттер отреагировал на указ. Руководство компании назвало документ "реакционным и политизированным".

В Твиттере утверждают, что раздел 230 закона США об этике в сфере коммуникаций "защищает американские инновации и свободу выражения мнений". В компании отметили, что попытки президента Трампа в одностороннем порядке установить новое регулирование угрожает свободе слова в интернете.

Но, помимо официального комментария, Твиттер перешел в еще более открытую конфронтацию к президенту США - стал скрывать его сообщения в соцсети.

Твиты Трампа - "героизация насилия"

Самая громкая тема в США сейчас - массовые беспорядки в Миннеаполисе. Они произошли после того, как коп убил афроамериканца Джорджа Флойда (подробно о "черном майдане" в США "Страна" рассказывала здесь).

Жители штата Миннесота требуют честного правосудия для силовиков. По крайней мере, такой посыл был изначально. Но по прошествии дней в городе на севере США происходит откровенный беспредел. Афроамериканцы и те, кто их поддерживают сожгли местный полицейский участок, устраивают мародерство - грабят местные магазины.

Логично, что ситуация в Миннеаполисе прокомментировал Дональд Трамп - опять-таки в своем Твиттере. Он пригрозил ввести силы Нацгвардии в город.

"Я не могу остаться в стороне и просто смотреть на то, что происходит в великом американском городе Миннеаполис. Полное отсутствие лидерства. Или слабый мэр - левый радикал Джейкоб Фрей - возьмет ситуацию под контроль, или я отправлю Национальную гвардию, чтобы все сделать как надо", - написал Трамп.

Также, по его словам, губернатор Миннесоты уже получил в распоряжение военных.

"Эти бандиты оскверняют память Джорджа Флойда, и я не позволю происходить такому. Я только что разговаривал с губернатором штата Тимом Уолзом и сказал ему, что военные в его распоряжении. В случае любых сложностей мы возьмем контроль на себя, но когда начинаются грабежи, начинается и стрельба", - добавил американский президент.

Было бы странно, если бы президент страны не высказался относительно столь массовых беспорядков и не попытался утихомирить радикально настроенных граждан. Тем не менее, Твиттер счел сообщения Трампа как такими, которые "героизируют насилие". И с этой формулировкой скрыл твиты президента из ленты.

По этой же логике "героизацией насилия" можно было бы маркировать каждый второй пост первых лиц Украины в отношении, например, ситуации на Донбассе. Когда, допустим, президент Владимир Зеленский говорит, что ВСУ готова "дать отпор и достойный ответ".

Однако жесткой цензуре Твиттер подвергает почему-то только сообщения президента США, что напрямую говорит о предвзятости соцсети.

"Ущерб американскому лидерству". Реакция Facebook и Google

Крупнейшие игроки на этом рынке выступили против указа президента.

"Подвергая компании потенциальной ответственности за все, что говорят миллиарды людей по всему миру, тем самым наказывают компании, которые предпочитают разрешать спорные речи, и поощряют платформы цензурировать все, что может оскорбить кого-либо", - сказал представитель Facebook Энди Стоун в своем заявлении.

В Google считают, что указ Трампа может повредить американской экономике.

"Подрыв раздела 230 таким образом нанесет ущерб американской экономике и ее глобальному лидерству в области свободы интернета", - отметила пресс-секретарь Google Рива Шуто.

При этом интересно, что основатель Facebook Марк Цукерберг, хоть его компания и осудил Трампа, не забыл и о конкуренции. Он раскритиковал коллег из Твиттера и высказал мнение, что социальные сети не должны подвергать цензуре высказывания людей.

"Думаю, у нас иная политика, чем в Twitter. Уверен, что Facebook не должен быть арбитром правдивости всего, что говорят люди в Сети", - сказал Цукерберг. Он добавил, что частные компании не должны совершать подобные действия, если они предоставляют людям платформу для выражения своих взглядов.

Это заявление Цукерберга вызвало саркастические комментарии в США. Ведь Facebook за последние годы стал одним из главных оплотов цензуры в интернете. Соцсеть знаменита своими произвольными удалениями постов и аккаунтов. Причем все это усугубляется продвижением одних политических проектов в ущерб другим.

В Украине, например, мониторинг "фейковых новостей" отдан на откуп организации "Стопфейк", которая является рупором националистов и порохоботов. Недавно автор "Страны" провел эксперимент: украинские модераторы Facebook 20 раз не нашли нарушения в публикациях со словом "кац@п". Пришлось писать жалобу в центральный офис соцсети, и только тогда оскорбительные посты были удалены.

Но вернемся к Штатам. Местные сатирические сайты устроили флешмоб после слов Цукерберга. Они начали публиковать в Facebook провокационные посты, чтобы проверить, удалят ли их после слов хозяина ФБ.

Так, например, сайт The Chaser назвал Цукерберга растлителем малолетних, а The Shovel объявил основателя Facebook мертвым. Таким образом издания хотят проверить теорию Цукерберга о том, что "соцсети не должны быть арбитрами правдивости".