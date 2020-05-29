Украина и Австрия могут возобновить авиасообщение, прерванное из-за пандемии коронавируса, уже после 23 июня.

Об этом сообщил посол Украины в Австрии Александр Щерба на своей странице в Facebook.

"О ситуации с восстановлением авиасообщения между Украиной и Австрией. Есть вероятность, что полеты возобновятся после 23 июня. При условии, что обе страны к тому времени" откроются "друг для друга и в плане открытия воздушного пространства, и в плане снятия ограничений для въезда граждан ", - написал посол.

Напомним, в Австрии уже ослабили пограничный контроль, открыв переходы на границе с Чехией, Словакией и Венгрией. В то же время в Вене заявили, что не хотят спешить с открытие границы с Италией, пока эпидемиологическая ситуация не стабилизируется.

Ранее в правительстве по предложению МИД начали работу над открытием авиасообщения из Украины за рубеж.