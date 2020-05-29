В Броварах на месте перестрелки, которая произошла сегодня утром, пули пробили окна в квартирах расположенных рядом домов. Как рассказал "Стране" броварчанин Сергей, около 7:10 его разбудили звуки выстрелов на улице, а когда он подошел к окну, то одна из пуль пробила его окно, а осколки даже немного поранили парня. Он предполагает, что пуля была выпущена из "Сайги".

"Я услышал выстрел, он прошел прямо через мое окно. Отлетели осколки, немного меня поранили, но я больше испугался. Пуля пробила оконную раму и тройной стеклопакет и скатилась по шторе", - рассказывает Сергей, который после этого ЧП вызвал полицию.

На фото отверстия в окне видно, что сначала пуля пробила оконную раму балкона, а затем уже прошла через окно в комнату. Также можно рассмотреть, что квартира расположена на высоком этаже.

Ранее "Страна" писала о том, что на месте утренней стрельбы в Броварах до сих пор разбросаны гильзы, на месте работает полиция.

Также мы сообщали, что число задержанных после перестрелки в Броварах возросло до 20 человек.