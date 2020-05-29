Twitter пометил одно из сообщений президента США Дональда Трампа о том, что он введет войска в Миннеаполис из-за обострения на "черном майдане", как нарушающее правила соцсети в связи с "героизацией насилия".

Соответствующее уведомление высвечивается на странице Трампа в Twitter.

Сначала Трамп заявил, что американские власти введут Нацгвардию в город, если ситуация не нормализуются, а после продолжил мысль, заявив, что губернатор штата уже получил в распоряжение военных.

"Эти бандиты оскверняют память Джорджа Флойда, и я не позволю происходить такому. Я только что разговаривал с губернатором штата Тимом Уолзом и сказал ему, что военные в его распоряжении. В случае любых сложностей мы возьмем контроль на себя, но когда начинаются грабежи, начинается и стрельба", - написал американский президент.

Администрация соцсети заявила, что сообщение Дональда Трампа нарушает правила, однако доступ к нему не закрыли, оставив возможность прочесть текст твита, нажав на предупреждение.

"Этот твит нарушает Правила Твиттера в отношении героизации насилия. Однако сотрудники Твиттера решили не закрывать к нему доступ, поскольку он может представлять собой предмет общественного интереса", - сообщается в комментарии администрации соцсети.

Напомним, 25 мая в Миннеаполисе полицейские арестовали темнокожего мужчину Джорджа Флойда, с которым очень грубо обращались. От полученных травм он скончался. После этого в городе начался бунт.

"Страна" подробно разбиралась, почему в США начался "черный майдан" с человеческими жертвами.

Также мы писали, что в городе введен режим ЧС, однако в ночь с 28 на 29 мая ситуация в городе обострилась, протестующие сожгли полицейский участок и отпраздновали это фейерверком.