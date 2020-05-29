Один из крупнейших украинских мобильных операторов Vodafone предупреждает украинцев о проблемах со звонками и другими голосовыми услугами в пятницу, 29 мая. Абоненты сообщают о невозможности сделать или принять звонок в городах по всей стране.

Об этом пресс-служба Vodafone Ukraine сообщила в Facebook.

"Друзья, в течение последнего часа в отдельных городах могут быть недоступны голосовые услуги. У нас непредсказуемые технические проблемы, но мы уже работаем над их оперативным решением. Сейчас проблема касается непосредственно голосовой связи, LTE сеть (доступ к интернету) должен работать в обычном режиме. Поэтому пока просим вас пользоваться мессенджерами и другими средствами связи", - сообщают в компании.

Читатели "Страны" подтверждают, что проблемы со связью наблюдаются, в частности, в Киеве и Харькове. По состоянию на 11:30 позвонить в этих городах не получается. А подписчики Facebook-страницы Vodafone пишут, что связь легла также в Днепре, Запорожье, Чернигове. Также проблемы возникают с отправкой и получением СМС-сообщений.

Напомним, 21 мая в "Киевстаре" также произошел масштабный сбой. У пользователей по всей Украине пропал интернет.