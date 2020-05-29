Сегодня, 29 мая, в Шевченковском районном суде Киева прошло судебное заседание по делу об убийстве Олеся Бузины. Заседание продлилась чуть больше часа, и традиционно началось с просьбы стороны защиты о его переносе.

Причина - двое из четверых адвокатов подозреваемых в убийстве Бузины не явились в зал суда. Один из адвокатов обвиняемых, Сергей Войченко, отсутствует, так как в это время находится как защитник по другому делу в Николаевском окружном суде. Второго адвоката, Глеба Федура, в зал суда не пропустила охрана, так как он по какой-то причине пришел в суд без маски. Во время заседания он ожидал на пропускном пункте.

Так как из четверых адвокатов подозреваемых Андрея Медведько и Дениса Полищука на заседание суда явилось лишь двое, сторона защиты на этом основании попросила перенести судебное заседание.

Прокуратура и адвокат потерпевшей, матери Олеся Бузины, выступили против этого. Указав, что защитники не явились на заседание без уважительных причин, а о дате сегодняшнего заседания было известно заранее. К тому же, как отметили представители прокуратуры, на заседании присутствуют два других адвоката - Андрей Федур и Александр Дульский. То есть, защита подсудимым обеспечена.

Мать Олеся Бузины, Валентина Павловна, полагает, что два защитника не явились умышленно, чтобы найти повод снова отложить заседание.

"Мы Глебу Федуру, которого охрана не пропускала, предлагали маску, у меня запасная есть, а он не взял. И что, вы мне хотите сказать, что это не запланировано? Это сознательно так спланировано, чтобы опять что-то придумать и найти предлог перенести заседание", - высказалась Валентина Бузина. Добавив: "У Медведько и Полищука на каждого по адвокату есть, а у меня один адвокат".

Валентина Павловна попросила суд не переносить заседание, отметив, что таким образом процесс и так затягивался последние три года.

Суд принял сторону обвинения и решил продолжить рассмотрение дела без двоих отсутствующих адвокатов. Судья подтвердила слова Валентины Бузины о том, что судебные заседания систематически переносятся.

Так, последнее заседание по делу об убийстве Олеся Бузины состоялось в феврале 2020-го года, а начиная с 19 марта все заседания откладывались по требованию стороны защиты в связи с карантином.

Далее суд начал рассматривать ходатайство стороны защиты об отводе одной из присяжных, Светлане Процик. По сведениям стороны защиты, она якобы не проживала положенный срок в Шевченковском районе - а это является условием для избрания присяжным.

Светлана Процик зачитала документ, подтверждающий, что она проживала в Шевченковском районе. Однако передавать по требованию адвоката Дульского этот документ ему в руки для фотографии не позволила, сославшись на то, что там есть личные данные её и её соседей, и она не желает, чтобы они оказались в публичном доступе. Процик предложила адвокату лишь посмотреть на документ, но не фотографировать его. Дульский отказался. И снова потребовал отложить заседание на том основании, что суд не даёт стороне защиты ознакомиться с материалами дела.

Суд, посовещавшись, постановил закрыть сегодняшнее заседание для выяснения подробных обстоятельств о месте жительства присяжной. Следующее заседание по делу об убийстве Олеся Бузины назначено на 5 июня.

Валентина Павловна Бузина не сдерживала эмоций и прокомментировала итоги сегодняшнего заседания так: "Они меня довели до того, что я смотрю на них (Медведько и Полищука - Ред.), но я их не вижу и не слышу. Потому что каждое заседание одно и то же, вокруг одного слова они могут топтаться час, лишь бы затянуть процесс. Вот чем закончилось сегодняшнее заседание? Ничем. У меня просто слов нет".

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что адвокат подозреваемых в убийстве сорвал заседание, придя без маски.

Ранее сообщалось, что адвокат обвиняемых в убийстве Бузины решил доказать, что никакого убийства не было. "Страна" подробно разбиралась, зачем адвокаты националистов ставят под сомнение смерть журналиста.