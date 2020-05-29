Число задержанных после утренней перестрелки маршрутчиков в Броварах под Киевом возросло до 20 человек. Полиция изъяла у участников конфликта около десяти единиц оружия.

Об этом со ссылкой на источник в Министерстве внутренних дел пишет "Украинская правда".

Сообщается, что среди 20 задержанных есть как местные, так и приезжие из Винницкой области.

Также уточняется, что стрельба велась из помповых ружей, изъято около десяти единиц оружия.

Напомним, утром 29 мая в Броварах произошла перепалка, в ходе которой ее участники устроили стрельбу. По данным замглавы МВД Антона Геращенко, это были криминальные разборки между группировками, которые "крышуют" перевозки маршрутными такси.

А министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что инцидент свидетельствует о том, в исполнительных органах Киева и области что-то "прогнило".